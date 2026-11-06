Yasser Al-Qahtani, bintang sepak bola Arab Saudi, mengungkap alasan di balik ketajaman Abdullah Al-Hamdan, penyerang Al-Nassr, bersama "klub global" tersebut, serta performanya yang melampaui apa yang pernah ia tampilkan bersama klub lamanya, Al-Hilal.

Abdullah Al-Anzi, mantan kiper Al-Nassr, mengatakan dalam pernyataan kepada kanal "Thmanyah": "Saya melihat Abdullah Al-Hamdan menemukan jati dirinya di Al-Nassr lebih daripada klub lain mana pun, ini bukan merendahkan, tetapi mungkin karena faktor pengalaman, banyaknya menit bermain, dan kelompoknya."

Al-Qahtani menjawab: "Mungkin hal itu disebabkan oleh kepercayaan pelatih yang lebih besar kepadanya, memberinya jumlah menit bermain yang lebih banyak, dan juga para suporter yang memberinya kepercayaan serta dukungan."

Ia menambahkan: "Perbedaan lainnya adalah ia menetap di posisinya bersama Al-Nassr, sedangkan di Al-Hilal, ia berpindah dari satu posisi ke posisi lain hingga tersesat di lapangan."

Namun, Manaf Abu Shaqir, mantan bintang Al-Ittihad, menentang gagasan tersebut, dengan mengatakan: "Salah satu pertandingan di mana saya menyukai penampilan Al-Hamdan adalah pertandingan timnas (Arab Saudi) melawan China, di mana ia bermain sebagai sayap kiri."

Ia menutup: "Memang benar ia telah menemukan tempatnya di Al-Nassr, tetapi ia masih bisa dimainkan di sisi sayap, seperti yang terjadi pada Feras Al-Brikan, pemain Al-Ahli, dan seperti yang dulu terjadi pada Yasser Al-Qahtani sendiri."

Al-Hamdan pindah ke Al-Nassr pada periode bursa transfer musim dingin lalu, setelah pemutusan kontraknya dengan klub lamanya, Al-Hilal, dan sejak saat itu ia menampilkan level terbaiknya.

Penyerang Arab Saudi itu mencetak 10 gol dan menyumbang 6 assist dalam 35 pertandingan yang ia jalani bersama Al-Nassr, setelah sebelumnya mencetak 13 gol dan menyumbang 10 assist dalam 145 pertandingan bersama Al-Hilal.