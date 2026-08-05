Klub Al Ahli Saudi melanjutkan rentetan hasil negatif mereka jelang dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027, setelah menelan kekalahan keempat dalam pertandingan pertama yang mereka jalani tanpa mantan pelatih asal Jerman mereka, Matthias Jaissle.

Al Ahli kalah dari Al Ettifaq dengan skor 1-3 dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Rabu ini, dalam laga uji coba terakhir mereka sebelum dimulainya musim baru.

Al Ettifaq membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui pemainnya, Moussa Dembélé, lewat tendangan penalti yang ia dapatkan sendiri setelah dilanggar oleh gelandang asal Prancis, Valentin Atangana.

Yasser Al Shamrani menambah gol kedua bagi Al Ettifaq pada menit ke-31, setelah memanfaatkan umpan salah dari gelandang asal Prancis lainnya, Enzo Millot, untuk mengarahkan bola ke gawang Abdulrahman Al Sanbi.

Namun Firas Al Buraikan berhasil memperkecil ketertinggalan bagi Al Ahli pada menit pertama waktu tambahan babak pertama, setelah lolos sendirian menghadapi gawang Al Ettifaq berkat umpan terobosan istimewa dari pemain baru asal Portugal, Francisco Trincão.

Al Ettifaq kembali mencetak gol ketiga, tiga menit setelah dimulainya babak kedua, melalui pemain barunya, Abdulaziz Al Bishi, yang memanfaatkan umpan salah di jantung pertahanan Al Ahli, merebut bola, lolos sendirian menghadapi gawang, dan mencetak gol.

Pertandingan ini merupakan yang pertama dijalani Al Ahli setelah kepergian pelatih asal Jerman mereka, Matthias Jaissle, yang mendekati kesepakatan untuk melatih klub Newcastle United, di mana pelatih asal Portugal, Rui Santos, memimpin tim dalam pertandingan tersebut secara sementara.

Kekalahan ini menjadi yang keempat dialami Al Ahli dari total 7 laga uji coba yang mereka jalani sebelum dimulainya musim baru, 6 di antaranya di pemusatan latihan sebelumnya di Austria dan Portugal, di mana mereka hanya menang atas Saalfelden Austria dengan skor 8-0.

Di sisi lain, Al Ettifaq kalah dalam 3 pertandingan sebelum melawan Al Ahli, yakni menghadapi Holstein Kiel Jerman, Vitória Guimarães, dan Portimonense asal Portugal, sementara bermain imbang dengan skor kacamata melawan Rio Ave Portugal dan Fulham Inggris.

Al Ahli memulai musim baru secara resmi pada 13 Agustus mendatang, saat menghadapi Al Diriyah, pada pekan pertama Liga Roshn Saudi.

Perlu diingat bahwa Al Ahli tengah mengincar gelar Liga Saudi yang absen dari lemari trofi mereka sejak tahun 2016, serta mempertahankan gelar Liga Champions Asia Elite yang mereka raih dalam dua musim terakhir.