Video yang mengejutkan: Seorang suporter Aljazair dipukuli habis-habisan karena pertandingan melawan Maroko... dan ada tindakan resmi untuk menindak para pelaku

Kalangan masyarakat Aljazair sedang dilanda keterkejutan setelah seorang remaja bernama Wasim (14 tahun) menjadi korban penyerangan brutal di salah satu kawasan suporter di Kota Boston, Amerika Serikat, saat pertandingan antara Maroko dan Belanda dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026. Insiden ini memicu gelombang kemarahan yang luas di media sosial.

Menurut berbagai laporan media yang serupa, termasuk surat kabar Al-Shorouk dari Aljazair, remaja Amerika keturunan Aljazair tersebut berada di kawasan suporter dengan mengenakan kaos tim nasional Aljazair, namun ia hadir untuk mendukung timnas Maroko selama pertandingan yang berakhir dengan lolosnya “Singa Atlas” melalui adu penalti setelah skor imbang 1-1.

Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa insiden tersebut terjadi setelah tim nasional Belanda unggul dalam skor, di mana sebuah video yang tersebar luas memperlihatkan pemuda tersebut menjadi korban penyerangan massal oleh sekitar 35 suporter yang hadir untuk menyaksikan pertandingan, sebelum ia pingsan dan terjatuh ke tanah, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kemarahan Luas dan Penyelidikan AS

Insiden tersebut memicu kemarahan besar di kalangan masyarakat Aljazair, baik melalui platform media sosial maupun di kalangan komunitas Aljazair di Amerika Serikat dan Kanada, bertepatan dengan persiapan timnas Aljazair untuk menghadapi Swiss di Vancouver dalam ajang Piala Dunia.

Di sisi lain, banyak pendukung Aljazair dan Maroko di media sosial mengecam perlakuan yang dialami anak tersebut, sementara para pendukung Aljazair menunjukkan simpati yang besar kepada “Wassim”.

Menurut laporan surat kabar “La Gazette du Finic”, pihak berwenang Amerika Serikat telah memulai proses hukum terhadap para tersangka yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut, sementara Konsul Aljazair di New York juga mengajukan pengaduan resmi untuk menindaklanjuti kasus ini.

Presiden Aljazair Berkomentar

Sementara itu, Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune, menegaskan bahwa Kedutaan Besar Aljazair sedang memantau kasus ini bersama pihak berwenang AS untuk memastikan semua tindakan hukum yang diperlukan diambil. Ia mengatakan: “Kedutaan kami melakukan segala yang diperlukan, dan memantau semua proses hukum bersama pihak berwenang dan sistem peradilan AS.”

Hukuman Berat Menanti Para Tersangka

Laporan-laporan menunjukkan bahwa kamera pengawas membantu penyidik mengidentifikasi 35 tersangka, sementara penyelidikan resmi atas insiden tersebut telah dibuka. Para tersangka diperkirakan akan diserahkan ke pengadilan dalam waktu dekat, di mana mereka berpotensi menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Sementara itu, para pejabat diplomatik Aljazair mengunjungi Wasim untuk memastikan kondisi kesehatannya, sementara Presiden Aljazair mengungkapkan bahwa Wasim telah meninggalkan rumah sakit, serta menambahkan bahwa Menteri Olahraga Walid Sadi terus memantau kondisinya dengan cermat, dan mengundangnya untuk menghadiri pertandingan Aljazair melawan Swiss di Piala Dunia sebagai bentuk dukungan setelah insiden tersebut.

Paman sang suporter menanggapi rumor

Paman dari suporter Wasim menenangkan publik mengenai kondisi kesehatan keponakannya, setelah ia menjadi korban penyerangan, dan mengungkapkan kepada surat kabar Al-Shorouk Aljazair bahwa Wasim telah melewati tahap bahaya medis, namun saat ini masih berada di bawah pengawasan medis yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa pihak Kedutaan Besar Aljazair di Washington telah berkomunikasi langsung dengan keluarga anak tersebut untuk memantau perkembangan kasus dan memberikan dukungan yang diperlukan, sementara ayahnya telah memulai semua langkah hukum yang diperlukan dan mengajukan gugatan hukum karena Wasim adalah anak di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan Aljazair, serta menyoroti bahwa pihak keamanan Amerika Serikat telah membuka penyelidikan hukum terkait insiden tersebut.

Pada saat yang sama, paman anak tersebut membantah informasi yang beredar di beberapa laman media sosial mengenai penangkapan para tersangka, menegaskan bahwa hingga saat ini para pelaku—yang jumlahnya mungkin melebihi 35 orang—belum ditangkap, dan penyelidikan masih berlanjut untuk mengidentifikasi identitas mereka.

Ia juga membantah semua rumor yang mencoba meragukan kejadian tersebut, dengan tegas menyangkal kabar yang beredar bahwa rekaman video tersebut sudah lama atau bahwa insiden tersebut terjadi di luar wilayah Amerika Serikat, serta menegaskan bahwa kasus ini nyata dan sedang ditindaklanjuti secara resmi dan diplomatik dengan sungguh-sungguh.