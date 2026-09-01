Lamine Yamal, bintang Barcelona, menanggapi kegagalan klubnya dalam mendatangkan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, selama bursa transfer musim panas yang akan berakhir beberapa jam lagi.

Bursa transfer di Spanyol memang belum ditutup secara resmi, namun Julian Alvarez akan tetap bertahan, mau tidak mau, setidaknya untuk satu musim lagi bersama Atletico Madrid.

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Meski Barcelona berminat, pemain asal Argentina itu akan tetap bertahan bersama Atletico Madrid, yang dengan tegas menolak menjualnya ke Barca, dan kini Alvarez harus merebut kembali kepercayaan para pendukung Los Rojiblancos yang belakangan mengkritiknya dengan keras.

Lamine Yamal ditanya soal situasi ini, dan pemain nomor 10 Barcelona itu tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun atas tidak bergabungnya Julian ke Barca.

Bintang Barcelona itu mengatakan, dalam pernyataan kepada program "ElPartidazo" di radio "COPE" Spanyol: "Kami berada dalam kondisi yang sangat baik saat ini. Kami melihat bahwa kami tidak kekurangan gol. Tentu saja, dia pemain yang hebat, tetapi saya sangat senang dengan skuad yang kami miliki."

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Dengan mencetak 12 gol dalam 3 pertandingan di Liga Spanyol, sulit untuk tidak sepakat dengan Lamine Yamal.







