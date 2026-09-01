Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Yamal Menjawab dengan Kata-Kata Jelas soal Gagalnya Transfer Julian Alvarez

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
Athletic Bilbao vs Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
L. Yamal
J. Alvarez
Spanyol
Argentina

Atletico menolak semua upaya Barcelona

Lamine Yamal, bintang Barcelona, menanggapi kegagalan klubnya dalam mendatangkan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, selama bursa transfer musim panas yang akan berakhir beberapa jam lagi.

Bursa transfer di Spanyol memang belum ditutup secara resmi, namun Julian Alvarez akan tetap bertahan, mau tidak mau, setidaknya untuk satu musim lagi bersama Atletico Madrid.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

 Meski Barcelona berminat, pemain asal Argentina itu akan tetap bertahan bersama Atletico Madrid, yang dengan tegas menolak menjualnya ke Barca, dan kini Alvarez harus merebut kembali kepercayaan para pendukung Los Rojiblancos yang belakangan mengkritiknya dengan keras.

Lamine Yamal ditanya soal situasi ini, dan pemain nomor 10 Barcelona itu tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun atas tidak bergabungnya Julian ke Barca.

Bintang Barcelona itu mengatakan, dalam pernyataan kepada program "ElPartidazo" di radio "COPE" Spanyol: "Kami berada dalam kondisi yang sangat baik saat ini. Kami melihat bahwa kami tidak kekurangan gol. Tentu saja, dia pemain yang hebat, tetapi saya sangat senang dengan skuad yang kami miliki."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

 Dengan mencetak 12 gol dalam 3 pertandingan di Liga Spanyol, sulit untuk tidak sepakat dengan Lamine Yamal.



Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google