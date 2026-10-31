Lamine Yamal, bintang Barcelona, membalas dengan kuat kekecewaan terakhirnya menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid, serta kegagalannya meraih penghargaan Ballon d'Or 2026, setelah tampil istimewa menghadapi Deportivo Alaves, mencetak dua gol dan mengkreasikan satu gol lainnya, menegaskan kemampuannya untuk mengembalikan sinarnya dan melanjutkan torehan angka-angka mengesankan bersama kaus klub Katalan tersebut.

Pemain berusia 19 tahun itu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersinar menghadapi Alaves, karena ia tampil dengan harmoni yang mencolok bersama rekannya Fermin Lopez, yang pada gilirannya mengkreasikan lebih dari satu peluang untuknya. Sementara itu, Yamal hadir dalam pembuatan gol kedua Barcelona, setelah mengirim umpan matang kepada Fermin pada menit ke-23, sehingga pemain yang disebut terakhir mencetak gol dengan tembakan mendatar keras melewati gawang.

Hanya 3 menit kemudian, Yamal nyaris menambahkan sentuhan golnya, ketika ia menerima umpan dari Fermin di dalam kotak penalti, namun ia menembak bola sedikit di samping tiang gawang.

Bintang Barcelona itu kembali mengancam gawang Alaves pada menit ke-35, dengan tembakan keras dari jarak dekat di dalam kotak enam yard, menyusul umpan silang istimewa dari Ademi, namun kiper Sivera menggagalkan upaya itu dengan cemerlang menggunakan dadanya.

Yamal menunggu hingga masa tambahan waktu babak pertama untuk menggetarkan jala, setelah ia memimpin serangan terorganisir Barcelona yang berakhir dengan sampainya bola ke Joao Cancelo di dalam kotak penalti, lalu pemain Portugal itu mengumpankannya kepada sang pemain sayap muda, yang melepaskan tembakan langsung dengan kaki kirinya, yang bersarang di sudut kiri gawang Sivera, menandai gol keempat tim pada menit pertama masa tambahan waktu.

Yamal merayakan golnya dengan cara yang mencolok, setelah ia memegang lambang Barcelona yang ada di kausnya dan mencabutnya untuk menunjukkannya di hadapan para penonton, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan keinginannya untuk menegaskan keterikatannya dengan klub Katalan itu, setelah ia melewati periode kekecewaan menyusul kekalahannya menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid, serta penempatannya di posisi ketiga dalam perlombaan Ballon d'Or.

Pemilik kaus nomor 10 itu tidak puas dengan gol ini saja, tetapi kembali pada babak kedua untuk menampilkan sentuhan teknik yang luar biasa, setelah ia memanfaatkan umpan matang dari Gabriel Jesus pada menit ke-64, dan melaju sendirian berhadapan dengan kiper Alaves, sebelum mencungkil bola dengan sentuhan lob terukur menggunakan kaki kirinya melewati Sivera, hingga melewati garis gawang.

Dengan gol ini, Yamal menaikkan torehannya menjadi 12 gol sepanjang musim ini, dengan rincian 10 gol di Liga Spanyol dan dua gol di Liga Champions Eropa, serta mencapai 11 assist, di antaranya 7 di Liga Spanyol dan 4 di Liga Champions, sehingga total kontribusi golnya mencapai 23 kontribusi, antara mencetak dan mengkreasikan gol, dalam penegasan baru atas pengaruh besarnya di lini serang Barcelona.