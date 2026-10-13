Kurang dari dua pekan sebelum gelaran Ballon d'Or 2026, sebuah video lucu dan menghibur yang dibuat dengan kecerdasan artifisial menghebohkan media sosial, setelah dengan jenaka menggambarkan persaingan panas antara para bintang top dunia untuk memperebutkan penghargaan paling prestisius itu.

Video yang diproduksi oleh perusahaan kecerdasan artifisial "Blue Horizon" itu menyebar luas sejak Senin malam, dan meraup lebih dari 11 juta penayangan dalam waktu kurang dari 24 jam di platform "X" dan "Instagram", hingga menjadi buah bibir di dunia sepak bola.

Video berdurasi sekitar tiga menit tersebut menampilkan para kandidat utama penghargaan individu bergengsi itu berkumpul di London, tempat acara yang dinanti-nantikan tersebut akan digelar pada 26 Oktober, dalam adegan yang mempertemukan Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Ousmane Dembele, dan Khvicha Kvaratskhelia di dalam aula, sementara Vinicius Junior dilarang masuk dan dituduh bukan orang yang ia klaim, sebagai sindiran terhadap teori aneh yang menyebut bahwa ia telah digantikan oleh seseorang yang menyerupainya akibat perubahan fisiknya dan penampilannya yang tidak konsisten sejak awal musim.

Pada puncak acara, saat para pembawa acara hampir mengumumkan sang pemenang, acara mendadak terhenti di tengah keterkejutan hadirin setelah seseorang melarikan diri dengan membawa trofi, yang kemudian memicu aksi pengejaran ala Hollywood yang gila-gilaan di jalanan London dengan narasi suara Paul Chokrill.





Mereka yang turut dalam pengejaran itu adalah Ousmane Dembele, Michael Olise, Erling Haaland, dan Jude Bellingham, yang dihentikan oleh seorang fan yang meminta berfoto selfie dengannya dan memberitahunya bahwa ia tidak akan menang Ballon d'Or bagaimanapun juga, serta Harry Kane yang melompat ke atas sepeda motor, kecuali Rodri yang mengalami cedera saat mulai melakukan pengejaran.

Ketika semua orang hampir menangkap si pencuri, ternyata wajahnya tak lain adalah Kylian Mbappe, pemenang Ballon d'Or 2025, sebelum Ousmane Dembele menabrak tiang lampu, lalu Jack Grealish menjatuhkan Mbappe ke tanah saat ia keluar dari sebuah kafe, sehingga trofi itu terjatuh dan diambil oleh Erling Haaland, sebelum Lamine Yamal mendadak muncul di atas punggung kuda dan merebutnya dari tangannya. Dan pada momen ketika Harry Kane hampir menyusul pesaingnya, ia tiba-tiba terhenti karena sebuah bus yang dikemudikan Lionel Messi.

Video itu berakhir dengan konfrontasi panas antara para pemain — "pemain-pemain terbaik di dunia" menurut penyerang Barcelona itu — setelah rekan setimnya di timnas Prancis, Michael Olise, menyelamatkan Kylian Mbappe di atas punggung kuda, dengan detik-detik terakhir menampilkan kapten timnas Prancis yang melangkah penuh percaya diri ke arah lawannya yang masih memegang Ballon d'Or.

Salah seorang pengguna berkomentar: "Ini seharusnya menjadi video promosi resmi Ballon d'Or!", dan yang lain menambahkan: "Ini video dengan teknologi kecerdasan artifisial terbaik yang pernah saya lihat, terlihat sangat nyata". Sementara itu, video tersebut memunculkan pertanyaan soal hak atas gambar, karena tampaknya tidak ada satu pun dari mereka yang terlibat memberikan persetujuan untuk tampil di dalamnya.

Hal ini terjadi di saat belum muncul kandidat yang jelas untuk penghargaan Ballon d'Or 2026 yang masa pemungutan suaranya ditutup pada 28 September. Harry Kane, yang menjaga kemunculannya di media tetap terbatas, dianggap sebagai kandidat terkuat menurut bandar taruhan, sementara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe melengkapi daftar tiga kandidat teratas.



