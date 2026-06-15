Imam Ashour menjadi sorotan utama dalam laga antara Mesir dan Belgia yang menandai awal perjalanan kedua tim di Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol spektakuler yang memukau para penggemar dan penonton di seluruh dunia, termasuk jurnalis dan komedian terkenal Trevor Noah.

Selama siaran langsung yang ia bawakan untuk menayangkan pertandingan Piala Dunia, Trevor Noah menunjukkan kekagumannya yang luar biasa terhadap gol bintang timnas Mesir tersebut, setelah menyaksikan tendangan keras yang menggetarkan gawang Thibaut Courtois dan membawa Mesir unggul di babak pertama.

Noah langsung berkomentar setelah melihat gol tersebut: "Wah, akhir yang luar biasa! Dan perayaannya juga luar biasa," sebelum mencoba meniru perayaan sang pemain secara langsung di udara.

Mantan pembawa acara "The Daily Show" itu melanjutkan pujiannya terhadap gol tersebut dengan berkata: "Wah, sayang... betapa hebatnya tendangan itu," sementara ia menggambarkan gol tersebut sebagai "luar biasa" setelah memukau para hadirin di studio.

Perayaan Imam Ashour setelah mencetak gol juga menarik perhatian Trevor Noah, yang membandingkan gaya perayaannya dengan gerakan petarung Irlandia terkenal Conor McGregor, sebelum mengulanginya lebih dari sekali saat berbincang dengan tamunya.

Reaksi Noah mencerminkan gaung global yang dihasilkan oleh gol Imam Ashour, yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu gol terindah di turnamen ini hingga saat ini, setelah pemain timnas Mesir itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang kiper Belgia, Thibaut Courtois.

Meskipun pertandingan berakhir imbang 1-1 setelah gol bunuh diri yang dicetak oleh Mohamed Hani ke gawangnya sendiri, gol Imam Ashour tetap menjadi momen paling menonjol dalam pertandingan tersebut, sehingga pemain timnas Mesir itu dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dan mendapat pujian luas baik di dalam maupun di luar Mesir.