Dalam episode terbaru podcast Beast Mode On, Wes Morgan, kapten tim Leicester City yang berhasil meraih gelar juara bersejarah, membagikan kisah sebenarnya di balik salah satu prestasi tim underdog terhebat dalam sejarah sepak bola. Perbincangan ini mengupas tuntas pola pikir di balik keberhasilan The Foxes meraih gelar juara Liga Premier yang tak terduga, sebuah keajaiban dengan peluang 5.000 banding 1 yang mengejutkan dunia. Mantan bek Nottingham Forest ini juga membahas pertarungannya melawan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, kebanggaannya mewakili Jamaika, dan banyak lagi.