VIDEO: Wawancara eksklusif dengan José Mourinho tentang kembalinya ke Real Madrid, Lionel Messi, impian Inggris di Piala Dunia, dan masih banyak lagi dalam podcast "Beast Mode On"

Pelatih kepala baru Real Madrid, José Mourinho, bergabung dengan Adebayo Akinfenwa dalam podcast “Beast Mode On” untuk membahas secara eksklusif kembalinya yang sensasional ke klub raksasa La Liga tersebut, Piala Dunia, serta apakah Inggris akhirnya bisa mengakhiri 60 tahun penderitaan, dan beberapa pengalaman menggembirakan maupun menyakitkan yang dialaminya selama berkarier sebagai manajer hingga saat ini. Mourinho juga berbicara secara terbuka mengenai masa-masanya di Tottenham, serta kontroversi seputar pemecatannya yang terjadi hanya beberapa hari sebelum final Piala Liga, di antara banyak topik menarik lainnya dalam episode yang wajib ditonton dari podcast pemenang penghargaan ini.
José Mourinho menjadi tamu di podcast Beast Mode On sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola, yang dalam proyek “Jose vs Mourinho” menampilkan dua versi AI dari pelatih ikonik tersebut saling berdebat mengenai topik-topik Piala Dunia setiap hari selama babak final.
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Podcast Beast Mode On tersedia di YouTube dan Spotify, dengan semua episodenya dapat ditonton dan didengarkan secara gratis sekarang.