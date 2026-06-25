VIDEO: Wawancara eksklusif dengan José Mourinho tentang kembalinya ke Real Madrid, Lionel Messi, impian Inggris di Piala Dunia, dan masih banyak lagi dalam podcast "Beast Mode On"

José Mourinho menjadi tamu di podcast Beast Mode On sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola, yang dalam proyek “Jose vs Mourinho” menampilkan dua versi AI dari pelatih ikonik tersebut saling berdebat mengenai topik-topik Piala Dunia setiap hari selama babak final.

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Podcast Beast Mode On tersedia di YouTube dan Spotify, dengan semua episodenya dapat ditonton dan didengarkan secara gratis sekarang.