Penyerang Al-Hilal asal Inggris, Ollie Watkins, mengungkap alasan-alasan di balik keputusannya untuk pindah ke Liga Roshn Arab Saudi pada bursa transfer musim panas ini.

Watkins bergabung dengan Al-Hilal pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, datang dari Aston Villa, lalu tampil sebagai pemain pengganti dan mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Al-Ahli pada Selasa lalu, sebelum tampil sebagai starter tanpa mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Al-Shabab, kemarin Jumat.

Usai pertandingan, Watkins mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", tentang alasan kepindahannya ke Liga Roshn: "Secara pribadi, saya ingin menghadapi tantangan baru yang terbuka bagi saya dan keluarga saya."

Ia menjelaskan: "Kami telah tinggal di Britania Raya sepanjang hidup kami, dan pindah ke sini serta menjelajahi budaya baru adalah pengalaman yang sangat luar biasa."

Ia menambahkan: "Semua orang menyambut kami dengan hangat, dan tidak segan memberikan bantuan apa pun. Bermain untuk sebuah tim sebesar Al-Hilal, sebagai klub terbesar di Arab Saudi, adalah kesempatan yang menakjubkan bagi saya. Saya datang ke sini untuk meraih kejuaraan dan gelar."

Ia melanjutkan: "Tempo permainannya sangat bagus. Wajar jika ritme pertandingan melambat pada beberapa periode karena suhu yang tinggi, tetapi liga ini memiliki pemain-pemain dengan kualitas yang sangat tinggi, dan saya akan cepat beradaptasi dengan kondisi cuaca."

Di sisi lain, penyerang Inggris itu memberikan janji kepada para pendukung Al-Hilal, dengan mengatakan: "Saya berjanji kepada para pendukung untuk mencetak banyak gol."

Ia menambahkan: "Saya tidak ikut serta dalam persiapan pramusim, jadi saat ini saya sedang berupaya memulihkan kebugaran dan ritme fisik saya sepenuhnya. Tunggu saya dalam waktu dekat, karena mungkin Anda akan melihat saya mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan pada laga-laga mendatang."

Ia melanjutkan: "Hari ini saya bermain penuh, dan dalam suasana yang berbeda. Ada elemen-elemen baru yang bergabung dengan Al-Hilal belakangan ini, dan saya salah satunya, dan kami semua kini tengah melalui fase penyatuan dan adaptasi."

Ia menutup: "Keselarasan dan kimia di antara kami pasti akan berkembang seiring waktu, tetapi yang terpenting bagi kami hari ini adalah meraih kemenangan dan mengantongi poin penuh."