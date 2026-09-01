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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Watkins Sebut Liga Saudi Sekuat Premier League, Tak Percaya dengan Apa yang Dilakukan Suporter Al Hilal

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
O. Watkins
Arab Saudi
Inggris

Striker asal Inggris itu mengomentari penampilan pertamanya bersama "Sang Pemimpin"

Penyerang anyar Al Hilal asal Inggris, Ollie Watkins, memuji Liga Roshn Saudi setelah penampilan perdananya, menilai bahwa liga tersebut sekuat Liga Primer Inggris.

Al Hilal menang atas Al Ahli dengan skor 3-0, dalam pertandingan tunda dari pekan ketiga Liga Roshn yang mempertemukan kedua tim, Selasa, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Saudi, Riyadh.

Watkins berkata, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" seusai pertandingan: "Saya senang berada di sini, ini awal yang luar biasa, dan saya menantikan untuk menjalani lebih banyak pertandingan di sini, di stadion kami."

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Ia menambahkan: "Awal yang sangat baik, level yang saya saksikan di sini hari ini sejujurnya berkualitas seperti Liga Primer Inggris. Pertandingannya sangat kuat dari sisi fisik dan menuntut, serta kualitasnya sangat tinggi."

Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR

Ia mengakhiri: "Awal yang menakjubkan, saya tidak menyangka akan seperti ini. Ketika saya turun ke lapangan untuk pertama kali guna meninjaunya sebelum pertandingan, suasananya luar biasa, para suporter menyerukan nama saya. Ini awal yang menakjubkan."

Pertandingan ini menandai partisipasi perdana penyerang Inggris itu bersama Al Hilal, setelah direkrut dari Aston Villa, yaitu sebagai pemain pengganti di babak kedua, sebelum ia mencetak gol pertamanya sekaligus gol ketiga bagi klub ibu kota tersebut.

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