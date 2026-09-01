Penyerang anyar Al Hilal asal Inggris, Ollie Watkins, memuji Liga Roshn Saudi setelah penampilan perdananya, menilai bahwa liga tersebut sekuat Liga Primer Inggris.

Al Hilal menang atas Al Ahli dengan skor 3-0, dalam pertandingan tunda dari pekan ketiga Liga Roshn yang mempertemukan kedua tim, Selasa, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Saudi, Riyadh.

Watkins berkata, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" seusai pertandingan: "Saya senang berada di sini, ini awal yang luar biasa, dan saya menantikan untuk menjalani lebih banyak pertandingan di sini, di stadion kami."

Ia menambahkan: "Awal yang sangat baik, level yang saya saksikan di sini hari ini sejujurnya berkualitas seperti Liga Primer Inggris. Pertandingannya sangat kuat dari sisi fisik dan menuntut, serta kualitasnya sangat tinggi."

Ia mengakhiri: "Awal yang menakjubkan, saya tidak menyangka akan seperti ini. Ketika saya turun ke lapangan untuk pertama kali guna meninjaunya sebelum pertandingan, suasananya luar biasa, para suporter menyerukan nama saya. Ini awal yang menakjubkan."

Pertandingan ini menandai partisipasi perdana penyerang Inggris itu bersama Al Hilal, setelah direkrut dari Aston Villa, yaitu sebagai pemain pengganti di babak kedua, sebelum ia mencetak gol pertamanya sekaligus gol ketiga bagi klub ibu kota tersebut.