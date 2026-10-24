Video: Walid Al-Faraj mengungkap peristiwa bersejarah di Liga Roshn

Kompetisi Liga Roshn Saudi Pro League menyaksikan hari yang luar biasa, penuh dengan kejutan dan pesan-pesan penting dalam persaingan perebutan gelar juara, setelah empat klub besar berhasil meraih kemenangan dalam satu hari, dalam pemandangan langka yang kembali mengobarkan ambisi para suporternya menjelang kompetisi memasuki fase-fase yang lebih sensitif.

Al-Ahli sebelumnya telah meraih kemenangan besar atas Al-Khaleej dengan skor 4-1, sementara Al-Ittihad menang atas Al-Diriyah dengan dua gol tanpa balas, dan Al-Nassr mengalahkan Al-Faisaly dengan skor 3-1, sebelum Al-Hilal menutup pemandangan tersebut dengan kemenangan menegangkan atas Al-Qadsiah dengan skor 3-2, dalam rangkaian kompetisi pekan kesebelas Liga Roshn.

Jurnalis Walid Al-Farraj menyoroti peristiwa mencolok ini, dalam programnya "Rotana Sport ma'a Walid", menegaskan bahwa ia tidak ingat pernah menyaksikan empat klub besar meraih kemenangan seluruhnya dalam satu hari, meski telah bertahun-tahun berkarier di bidang media.

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Al-Farraj berkata: "Sudah puluhan tahun saya bekerja di media, saya tidak ingat pernah menyaksikan empat klub besar bermain dalam satu hari dan semuanya meraih kemenangan," menilai bahwa pemandangan ini memberikan suntikan optimisme kepada para suporter Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, dan Al-Ittihad soal kemampuan tim mereka untuk bersaing memperebutkan gelar liga.

Jurnalis Saudi itu menambahkan bahwa para suporter keempat klub tersebut merasa gelar juara masih berada dalam jangkauan tim mereka, terutama di tengah selisih poin yang berdekatan dan kemungkinan berubahnya susunan persaingan pada pekan-pekan mendatang, yang membuat perebutan puncak klasemen terbuka bagi beragam kemungkinan.

Dalam konteks pembicaraannya tentang laga yang mempertemukan Al-Hilal dengan Al-Qadsiah, Al-Farraj menyinggung karakter rumit dari sosok Brendan Rodgers asal Irlandia, pelatih Al-Qadsiah, dan Simone Inzaghi asal Italia, direktur teknik Al-Hilal, namun ia menilai bahwa yang disebut terakhir menyampaikan pesan yang jelas lewat kemenangan menegangkannya, yang berbunyi: "Jangan terlalu banyak bicara", sebagai isyarat bahwa jawaban di dalam lapangan bisa jadi lebih berpengaruh ketimbang pernyataan-pernyataan.