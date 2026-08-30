Jurnalis Walid Al-Farraj melontarkan kejutan besar terkait masa depan penyerang Al-Hilal asal Prancis, Karim Benzema, setelah ia mengungkap detail baru menyangkut sejumlah opsi yang terbuka bagi bintang Prancis tersebut, yang mungkin mendorongnya mengambil keputusan mengejutkan untuk mengakhiri kariernya dan memilih pensiun dalam waktu dekat.

Dalam programnya "Rotana Sport ma'a Walid", Al-Farraj membahas nasib Benzema setelah kepergiannya dari Al-Hilal semakin dekat, seraya menjelaskan bahwa sang pemain telah menerima beberapa opsi menyangkut masa depannya, di tengah keinginan pihak-pihak terkait agar ia tetap bertahan di sepak bola Saudi, baik melalui perpindahan ke klub baru maupun dengan mengambil keputusan yang sama sekali berbeda.

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Al-Farraj mengatakan bahwa Benzema dihadapkan pada sejumlah alternatif, seraya menjelaskan bahwa opsi-opsi yang tersedia baginya mencakup perpindahan ke Al-Shabab atau kembali ke Al-Ittihad, mengingat keduanya termasuk klub yang bisa menampung penyerang Prancis tersebut jika ia melanjutkan petualangannya di Liga Roshn.

Ia menambahkan, "Benzema dihadapkan pada beberapa opsi, di antaranya perpindahan ke Al-Shabab atau kembali ke Al-Ittihad, tetapi ia menolak kedua opsi tersebut, dan ketika keputusan berada di tangannya, ia mengisyaratkan bahwa ia cenderung untuk pensiun dari sepak bola," dalam sebuah perkembangan yang bisa mengakhiri karier salah satu penyerang paling menonjol di generasinya.

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Al-Farraj menjelaskan bahwa pemikiran Benzema untuk pensiun mungkin berkaitan dengan keinginannya menjaga keterikatannya dengan Saudi melalui kontrak dan sejumlah komitmen lain yang melampaui aspek olahraga, seraya menegaskan bahwa sang pemain terikat kontrak penting sebagai duta pariwisata Saudi, di samping perannya terkait promosi pencalonan Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.

Ia mengatakan, "Benzema memiliki kontrak utama yang tidak hanya berkaitan dengan bermain sepak bola, tetapi juga terkait dengan perannya sebagai duta pariwisata Saudi dan duta pencalonan Kerajaan untuk Piala Dunia 2034, sehingga pensiun bisa menjadi opsi yang terbuka baginya demi mempertahankan peran-peran tersebut."

Ia menutup, "Al-Hilal telah mencapai kesepakatan yang baik dengan Benzema mengenai perolehan hak-haknya, dan Pangeran Al-Walid bin Talal-lah yang akan menanggung dana tersebut."

Perkembangan ini muncul setelah kepergian Benzema dari Al-Hilal semakin dekat menyusul kontrak yang diikat klub dengan pemain Inggris, Ollie Watkins, dalam sebuah langkah yang mencerminkan arah "Al-Za'im" untuk membenahi ulang lini serangnya, sehingga membuka pintu bagi berbagai pertanyaan seputar tujuan berikutnya bagi penyerang Prancis tersebut.

Benzema sebelumnya telah menjalani petualangan di sepak bola Saudi sejak kepindahannya ke Al-Ittihad pada 2023, sebelum ia hijrah ke Al-Hilal, dalam sebuah perjalanan yang diwarnai banyak pencapaian dan kontroversi, sehingga fase saat ini menjadi titik penentu apakah ia akan melanjutkan bermain atau memilih menutup tirai perjalanan kariernya.

Pernyataan Al-Farraj tetap berada dalam kerangka apa yang ia ungkapkan mengenai detail terkait masa depan sang pemain, sembari menunggu Benzema menentukan sikapnya secara resmi. Namun, opsi pensiun, jika diambil, akan menjadi akhir yang dramatis bagi karier seorang bintang yang meraih gelar-gelar besar bersama Real Madrid, serta menjalani petualangan menonjol di level tertinggi sebelum kepindahannya ke Liga Saudi.