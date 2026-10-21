Video: Wajah muram mendominasi, para pemain Barcelona terpukul usai kekalahan jelang El Clasico

Dampak kekalahan di ajang Eropa tampak jelas di wajah sejumlah pemain Barcelona, saat mereka tiba di markas latihan pada Kamis, setelah tim menelan kekalahan menyakitkan dari Paris Saint-Germain, sebuah hasil yang menyelimuti suasana tim hanya beberapa hari menjelang laga yang dinanti melawan Real Madrid di El Clasico.

Program Spanyol "El Chiringuito" merilis sebuah video yang mendokumentasikan kedatangan sejumlah pemain Barcelona ke sesi latihan dengan mobil mereka, di mana tampak raut muram dan kecewa di wajah mereka, dalam adegan yang mencerminkan sulitnya melupakan apa yang terjadi di laga Eropa, dengan semakin dekatnya salah satu pertandingan terpenting musim ini.

Kekalahan dari Paris Menciptakan Suasana Sulit

Adegan ini muncul menyusul kekalahan Barcelona dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 di Liga Champions Eropa, dalam pertandingan yang menyingkap masalah pertahanan yang membuat tim kebobolan empat gol, meski berhasil menjebol gawang lawan dua kali.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Kekalahan ini bukan sekadar sandungan dalam perhitungan turnamen benua, tetapi datang pada waktu yang sangat sensitif, karena tim harus segera memulihkan keseimbangannya di tengah tekanan jadwal pertandingan dan beruntunnya laga-laga besar, yang membuat kondisi mental para pemain menjadi salah satu berkas penting di hadapan pelatih Hansi Flick.









El Clasico Mengetuk Pintu

Barcelona tidak memiliki kemewahan untuk berlama-lama larut dalam dampak kekalahan, karena perhatian kini sudah tertuju pada laga melawan Real Madrid yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, dalam ujian yang sangat penting bagi tim Catalan itu baik dari sisi teknis maupun mental.

Pertandingan ini menjadi peluang bagi para pemain Flick untuk membalas di dalam lapangan dan melupakan kekecewaan di Eropa, sekaligus memberi staf kepelatihan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan tim dalam menghadapi kemunduran dan memulihkan kepercayaan diri dalam waktu singkat.

Kekalahan dari Paris Saint-Germain menempatkan pelatih asal Jerman itu di hadapan tugas ganda; yakni memperbaiki kesalahan yang muncul selama pertandingan, serta mempersiapkan para pemainnya secara mental dan fisik untuk El Clasico.