Bintang Real Madrid berharap menerima kabar gembira pada Kamis mendatang, untuk lolos dari ancaman penjara dan menjauhkannya dari sepak bola dalam waktu yang lama.

Kejaksaan Agung di Spanyol menuntut hukuman penjara selama dua tahun setengah terhadap bek Real Madrid, Raul Asencio, sebelum membuka peluang untuk menghindari hukuman dengan syarat menyampaikan permintaan maaf kepada para korban.

Menurut surat kabar "AS", Raul Asencio masih dalam masa pemulihan dari masalah fisik yang mengganggunya pada awal musim, dan ia sedang mengambil rehat dari sepak bola.

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Kecuali terjadi keadaan tak terduga, ia dijadwalkan hadir di hadapan pengadilan San Bartolome de Tirajana, di kota kelahirannya Gran Canaria, pada Kamis mendatang, pukul sembilan pagi waktu setempat, dengan harapan dibebaskan dari tuduhan pelanggaran privasi yang dituduhkan kepadanya melalui pemutaran sebuah video cabul.

Video tersebut menampilkan seorang gadis muda, yang saat itu masih di bawah umur, bersama seorang perempuan lain dan tiga mantan rekan setimnya di akademi pemuda Real Madrid: Ferran Ruiz, Andres Garcia, dan Juan Rodriguez.

Peristiwa ini terjadi pada musim panas tahun 2023 di sebuah klub pantai di selatan pulau Gran Canaria, di mana para pemain sepak bola itu menghabiskan beberapa hari liburan mereka di sana.

Asencio, yang tidak ikut serta dalam video tersebut dan tidak muncul dalam foto-foto cabul yang diambil di sana, memperlihatkan video itu kepada pihak ketiga, yang kemudian menyebabkan hal itu dilaporkan.

Namun kini, ia bisa saja dibebaskan dari tuduhan hukum setelah tiga tahun. Secara hukum, penerimaan permintaan maaf oleh kedua korban - dua gadis muda yang muncul dalam video - harus didokumentasikan, sementara Kejaksaan Agung, kecuali terjadi keadaan tak terduga, harus mencabut tuduhan terhadap Asencio sendiri, sehingga menggugurkan segala tanggung jawab pidana dari bek Real Madrid itu.

Asencio dituduh melakukan kejahatan semi-publik terhadap privasi, yang menurut hukum Spanyol memungkinkan tuduhan atau tanggung jawab pidana dicabut segera setelah kedua korban secara resmi menerima permintaan maaf.

Sementara itu, kasus terhadap Ferran Ruiz, Andres Garcia, dan Juan Rodriguez terus berlanjut, karena pemaafan dari para korban tidak diperhitungkan akibat perbedaan jenis kejahatan; dalam kasus ini, diduga adanya penyebaran materi pornografi anak.

Kejaksaan Agung tidak menerima pemaafan korban sebagai faktor yang meringankan. Gadis muda yang muncul dalam video itu mengatakan, dalam wawancara eksklusif dengan surat kabar "AS": "Tidak ada yang akan membuatku merasa bersalah. Ini kesalahan mereka."

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