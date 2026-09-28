Saat diminta Akinfenwa menyebut lawan terberatnya, Van Dijk menjawab: "Saya akan [memilih] Lionel Messi. Bisa dibilang pemain terbaik sepanjang masa. Dia dan Cristiano Ronaldo jelas luar biasa. Jika saya harus menyebut di Premier League, ada begitu banyak striker bagus, tetapi saya memberi mereka respek dan tepuk tangan yang layak mereka dapatkan, dua nama yang baru saja saya sebutkan."

Pemenang Premier League dua kali itu kemudian menyebut Isak sebagai sosok yang patut diperhatikan pada kampanye 2026-27 sebelum memprediksi musim yang positif di bawah bos baru Andoni Iraola. Memberikan pandangannya tentang awal yang dibuat pelatih asal Spanyol itu dalam masa jabatannya di Anfield, Van Dijk menambahkan: "Dia pelatih yang sangat menuntut dan banyak melatih [kami]. Saya pikir itu hal yang bagus.





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"Dia ingin memainkan sepakbola yang bagus, menunjukkan intensitas, dan menikmatinya. Dia komunikator melalui non-komunikasi, jika Anda paham maksud saya. Dan stafnya, dia bekerja sama dengan baik [bersama mereka] dan saya pikir ini akan berjalan baik [baginya musim ini]."

Saat diminta menyebut momen yang membuat bulu kuduknya merinding selama menjadi pemain Liverpool, dengan Van Dijk bergabung dari Southampton pada 2018, dia mengenang: "Tottenham, ketika kami memenangi liga. Bagi saya pribadi, Anda merasa momen itu sedang terbangun.

"Anda menatap laga itu, saya ingat mengatakan pada pekan menjelang pertandingan bahwa saya ingin semua orang mengenakan warna merah di stadion. Stadion itu tak pernah terlihat sebagus hari itu. Matahari bersinar, tertinggal satu-nol omong-omong, [Dominic] Solanke, memang harus dia, empat-satu, itu luar biasa. Saya emosional, meneteskan air mata. Sangat spesial berdiri di sana, You'll Never Walk Alone, di depan Kop, hari yang luar biasa."

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