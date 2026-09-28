Saat diminta Akinfenwa menyebut lawan terberatnya, Van Dijk menjawab: "Saya akan [memilih] Lionel Messi. Bisa dibilang pemain terbaik sepanjang masa. Dia dan Cristiano Ronaldo jelas luar biasa. Jika saya harus menyebut di Premier League, ada begitu banyak penyerang bagus, tetapi saya memberi mereka respek dan tepuk tangan yang layak mereka dapatkan, dua yang baru saja saya sebutkan."

Pemenang Premier League dua kali itu kemudian menyebut Isak sebagai salah satu yang patut diperhatikan pada kampanye 2026-27 sebelum memprediksi musim yang positif di bawah bos baru Andoni Iraola. Menyampaikan pendapatnya soal awal yang dibuat pria Spanyol itu dalam masa jabatannya sebagai pelatih di Anfield, Van Dijk menambahkan: "Dia pelatih yang sangat menuntut dan banyak melatih [kami]. Saya pikir itu hal yang bagus.

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"Dia ingin bermain sepakbola yang bagus, menunjukkan intensitas, dan menikmatinya. Dia adalah komunikator lewat non-komunikasi, jika Anda mengerti maksud saya. Dan stafnya, dia bekerja sama dengan baik [dengan mereka] dan saya pikir ini akan berjalan baik [baginya musim ini]."

Saat diminta menyebut momen yang membuat bulu kuduknya meremang selama menjadi pemain Liverpool, dengan Van Dijk bergabung dari Southampton pada 2018, dia mengenang: "Tottenham, ketika kami memenangkan liga. Bagi saya secara pribadi, Anda merasakan momen itu sedang terbangun.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

"Anda membangun menuju pertandingan itu. Saya ingat mengatakan pada pekan menjelang laga bahwa saya ingin semua orang mengenakan warna merah di stadion. Stadion tidak pernah terlihat sebaik hari itu. Matahari bersinar, tertinggal satu-nol, ngomong-ngomong, [Dominic] Solanke, memang harus dia, empat-satu, itu luar biasa. Saya emosional, sempat menitikkan air mata. Sangat spesial berdiri di sana, You'll Never Walk Alone, di depan Kop, hari yang luar biasa."

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