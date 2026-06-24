Video: Vinícius tampil gemilang... "Fenomena Baru" mengejar jejak Ronaldo di Piala Dunia

Bintang Brasil, Vinícius Júnior, menjadi pemain pertama yang mencetak gol di ketiga pertandingan fase grup Tim Nasional Brasil di Piala Dunia sejak legenda sepak bola Ronaldo "O Fenômeno" pada Piala Dunia 2002.

Dalam pencapaian bersejarah yang mencerminkan performa luar biasa yang ditunjukkan pemain berusia 26 tahun ini, “Vini” berhasil mencetak gol ke gawang lawan dalam ketiga pertandingan fase grup, sehingga menjadi penerus alami para legenda Brasil yang telah menorehkan kejayaan tak terlupakan dalam sejarah “Seleção”, menurut situs statistik sepak bola Prancis “Stats Foot”.

Vinícius sebelumnya mencetak gol pertama Brasil melawan Kroasia, kemudian menambahkan gol penentu dalam kemenangan atas tim lawan kedua, sebelum mengakhiri perjalanannya di babak penyisihan grup dengan gol luar biasa melawan tim lawan ketiga, sehingga menegaskan bahwa ia bukan lagi sekadar talenta, melainkan telah menjadi pemimpin teknis dan penyerang Brasil di Piala Dunia ini.

Perlu dicatat bahwa pemain Brasil terakhir yang mencapai prestasi ini adalah Ronaldo pada Piala Dunia Korea dan Jepang 2002, di mana ia mencetak gol dalam pertandingan melawan Turki, Tiongkok, dan Belgia, sebelum timnas Brasil dinobatkan sebagai juara untuk kelima kalinya dalam sejarahnya.

Penampilan menawan Vinícius di Piala Dunia kali ini dianggap sebagai pesan yang jelas bagi dunia bahwa “Samba” telah kembali dengan kuat, dan bahwa salah satu pemain terbaik dunia saat ini sedang melangkah mantap menuju mewujudkan impian memenangkan Piala Dunia, yang telah lama dinantikan di Brasil sejak 2002.

Menjelang babak gugur, para penggemar sepak bola Brasil dan dunia menantikan Vinícius untuk terus bersinar, dan memimpin “Samba” menuju podium juara di Piala Dunia 2026.