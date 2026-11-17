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Bintang Brasil Vinicius Junior mencuri perhatian dalam kemenangan telak timnasnya atas Singapura dengan skor 7-0 pada laga uji coba yang mempertemukan kedua tim di Stadion Nasional Singapura, Selasa (hari ini).

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Hal itu terjadi setelah bintang Real Madrid tersebut mencetak tiga gol pada babak pertama, sebelum meninggalkan lapangan dengan kesal usai ditarik keluar pada menit ke-60. Momen itu menyita perhatian di tengah dominasi mutlak Brasil.

Vinicius tidak menunjukkan rasa puas atas keputusan staf pelatih untuk menggantinya. Ia meninggalkan lapangan dengan raut wajah marah dan memperlihatkan kekesalannya lewat beberapa gerakan tangan, sementara ia mengenakan ban kapten timnas Brasil. Padahal, ia baru saja menampilkan salah satu performa terbaiknya dengan seragam negaranya dan mencetak hat-trick hanya dalam rentang 21 menit.

Pergantian Vinicius merupakan bagian dari empat pergantian yang dilakukan sekaligus oleh staf pelatih timnas Brasil saat menit ke-60 dimulai. Alan dimasukkan untuk menggantikan winger Real Madrid itu, sementara Vitor Reis, Gabriel Bontempo, dan Marlon Gomes diturunkan menggantikan Gabriel Magalhaes, Joao Gomes, dan Bruno Guimaraes.

Menurut laporan jaringan televisi Brasil, Globo, selama siaran langsung pertandingan, Vinicius sebenarnya ingin terus bermain, terlebih setelah berhasil mencetak tiga gol dan menampilkan performa menyerang yang impresif. Hal itu tecermin dari raut wajah dan gerak-geriknya saat meninggalkan lapangan.

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Komentator Luis Roberto menyebut sang pemain tampak kecewa dengan keputusan pergantian tersebut dan berharap bisa menuntaskan pertandingan.

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Laga ini menjadi kesempatan ideal bagi Vinicius untuk memulihkan kepercayaan diri, setelah menjalani awal musim yang relatif kurang meyakinkan bersama Real Madrid. Penampilan gemilangnya di level internasional ini juga datang hanya beberapa hari setelah ia mencetak dua gol dalam kekalahan Brasil dari Jepang dengan skor 2-3. Ini menegaskan kemampuannya untuk menjadi pembeda bagi timnasnya, meski tim tersandung pada laga tersebut.

Dari sisi teknis, Brasil memulai pertandingan dengan agresif dan hanya butuh 9 menit untuk membuka skor, setelah Vinicius memanfaatkan umpan Bruno Guimaraes. Ia kemudian menambah gol kedua pada menit ke-15 lewat umpan Endrick, lalu melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-21 setelah kombinasi apik dengan Estevao.

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Endrick menambah gol keempat pada menit ke-31 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, sehingga Brasil menutup babak pertama dengan keunggulan 4-0. Pesta gol berlanjut di babak kedua: Estevao mencetak gol kelima pada menit ke-51, kemudian Rayan mencetak gol keenam pada menit ke-65. Adapun gol ketujuh lahir dari gol bunuh diri, setelah bek Singapura Raul Suhaimi membelokkan bola dari Alan ke gawang timnya sendiri pada menit ke-74.

Penampilan gemilang Vinicius bukan satu-satunya cerita dalam pertandingan ini. Pelatih Carlo Ancelotti absen dari area teknis setelah diusir keluar pada laga sebelumnya melawan Jepang, akibat memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan pelanggaran untuk Joao Gomes dalam serangan yang berujung gol kemenangan Jepang di masa injury time.

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Raphinha juga diusir keluar dalam insiden yang sama setelah memprotes keputusan wasit. Alhasil, Ancelotti dan penyerang Barcelona itu harus menyaksikan laga melawan Singapura dari tribune, sementara asistennya mengambil alih kendali tim dari bangku cadangan.