Video.. Vingada kepada Koora: Transfer Zizo bukanlah kegagalan.. dan inilah rahasia di balik penurunan performanya

Pelatih asal Portugal, Nelo Vingada, yang pernah melatih Zamalek dan menjabat sebagai direktur teknis Asosiasi Sepak Bola Mesir, menegaskan bahwa bintang Al Ahly, Ahmed Mostafa "Zizo", akan kembali ke performa terbaiknya pada musim depan.

Zizo pindah ke Al-Ahly musim panas lalu dalam kesepakatan yang menghebohkan setelah kontraknya dengan rival Zamalek berakhir, namun penampilannya tidak secemerlang saat masih di "Kastil Putih".

Dalam 31 pertandingan yang ia mainkan bersama Al-Ahly di semua kompetisi, ia hanya mencetak 5 gol, ditambah 10 assist.

Mengenai apakah Zizo dianggap sebagai "transfer yang gagal" mengingat ia belum berhasil menampilkan performa yang memuaskan harapan para pendukung Al Ahly, Vingada menolak deskripsi tersebut dan menekankan pentingnya sang bintang internasional.

Fingada mengatakan, dalam wawancara dengan Koora yang akan dipublikasikan nanti, "Apa yang terjadi dengan Zizo terkadang terjadi pada pemain lain di liga dan negara yang berbeda. Ketika seorang pemain pindah dari satu tim ke rival tradisionalnya, terkadang suasananya berbeda, dan kondisinya juga berbeda."

Pelatih yang pernah menjuarai liga bersama Zamalek pada musim 2003-2004 itu menambahkan, "Tentu saja ada contoh pemain yang pindah dari Zamalek ke Al-Ahly atau sebaliknya dan berhasil mempertahankan performa bagus mereka, tapi terkadang hal-hal seperti ini juga terjadi."

Pelatih asal Portugal berusia 73 tahun itu melanjutkan, "Saya yakin Zizo adalah pemain hebat. Dia telah menampilkan musim-musim yang luar biasa bersama Zamalek, serta penampilan yang kuat bersama tim nasional Mesir. Dia memang pemain yang sangat bagus."

Mengenai alasan penurunan performanya, ia menjelaskan, "Terkadang, hal ini berkaitan dengan cara beradaptasi dan menghadapi tekanan suporter, dan itu bukanlah hal yang mudah. Namun, saya yakin setelah musim ini ia akan melewati fase tersebut, dan itu akan baik baginya secara pribadi maupun bagi sepak bola Mesir, jika ia kembali ke level yang ia tunjukkan bersama Zamalek."