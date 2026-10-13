Klub Norwegia, Viking, memperbesar penderitaan tim tamunya Bayern Munich, dalam pertandingan yang sedang berlangsung di antara keduanya, Selasa, dalam laga pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Tuan rumah mencetak gol kedua mereka ke gawang Bayern Munich pada menit ke-38, setelah serangan balik cepat yang dimanfaatkan tim tuan rumah ketika Bayern terlalu maju untuk menyerang.

Serangan yang berbuah gol itu dimulai ketika Viking bertahan dalam sangat dalam menghadapi tekanan Bayern, sebelum Erik Botheim melepaskan umpan cerdik yang menembus pertahanan ke arah Petter Kristiansen di sisi kanan.

Kristiansen melesat dengan cepat, melewati kiper Bayern Urbig, sebelum melepaskan tembakan dengan ketenangan penuh ke pojok kanan bawah gawang, mencetak gol kedua untuk timnya.

Gol tersebut datang pada momen yang sempurna bagi Viking yang memanfaatkan energi suporter di Stadion "Lerkendal Arena", sehingga menempatkan Bayern Munich dalam situasi sulit sebelum babak pertama berakhir.

Sebelumnya, Viking unggul lewat gol pertama setelah 72 detik melalui gol historis yang dicetak bek mereka Gianni Stensness dengan sundulan terukur.



