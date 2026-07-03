Video: "VAR" merampas kegembiraannya... Ronaldo membalas dengan tendangan penalti yang memanaskan Piala Dunia

Kapten Cristiano Ronaldo menolak menerima keputusan VAR, dan memimpin timnas Portugal untuk membalikkan keadaan saat menghadapi Kroasia dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion "BMO Field".

Kisah yang mendebarkan ini dimulai ketika tribun penonton Portugal meledak kegirangan atas gol yang dicetak Ronaldo pada babak kedua, sebelum kegembiraan itu berubah menjadi kekecewaan setelah intervensi ruang "VAR".

Setelah meninjau ulang tayangan ulang, wasit memutuskan untuk menganulir gol tersebut dengan alasan offside, sehingga meredam perayaan "El Don" dan menghalanginya untuk menambah catatan golnya di Piala Dunia.

Namun, legenda Portugal yang terbiasa mematahkan batasan itu menolak untuk menyerah begitu saja; pada menit ke-68, timnas negaranya mendapat tendangan penalti, dan Ronaldo maju dengan mantap lalu dengan tenang menempatkan bola tepat di tengah gawang melalui tendangan akurat dengan kaki kanannya, mencetak gol penyama kedudukan.

Dengan gol ini, Ronaldo tidak hanya membawa Portugal kembali ke dalam alur pertandingan, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa pengalaman bertahun-tahun tidak mengenal keputusasaan. Setelah “VAR” merusak kegembiraannya yang pertama, ia kembali merayakannya, menegaskan bahwa tekadlah yang membuat perbedaan bahkan di usia 41 tahun, dan bahwa kapten sejati adalah orang yang bangkit setelah setiap kegagalan untuk mengangkat timnya di pundaknya.