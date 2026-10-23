Al Hilal merebut puncak klasemen Liga Roshn Arab Saudi dari tangan Al Qadsiah, setelah meraih kemenangan dramatis atas tim tersebut dalam laga yang penuh ketegangan.

Al Hilal mengalahkan Al Qadsiah dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, hari Jumat ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn Arab Saudi.

Sayap asal Brasil Gabriel Martinelli membuka keunggulan bagi Al Hilal pada menit ke-21 pertandingan, setelah menerima umpan mendatar dari Ollie Watkins, lalu melepaskan tembakan ke dalam gawang.

Namun, penyerang asal Meksiko Julian Quiñones berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-31, setelah menanduk umpan silang dari Musab Al Juwayr ke dalam gawang kiper asal Maroko Yassine Bounou.

Al Hilal memulai babak kedua dengan cara terburuk yang mungkin terjadi, di mana bintang asal Brasil mereka, Gabriel Martinelli, terpaksa keluar pada menit ke-49 karena cedera, sehingga sayap asal Arab Saudi Sultan Mandash masuk menggantikannya.

Namun, gelandang asal Portugal Rúben Neves berhasil mengembalikan keunggulan Al Hilal pada menit ke-77, setelah menerima umpan dari gelandang asal Serbia Sergej Milinković-Savić di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan keras ke dalam gawang kiper Koen Casteels.

Al Hilal tidak berhenti setelah unggul, di mana Savić berhasil mencetak gol ketiga sendiri pada menit ke-84, setelah menerima umpan silang mendatar dari Sultan Mandash, lalu mengubahnya menjadi gol ke dalam gawang dengan cemerlang.

Namun, Al Qadsiah tidak cepat menyerah, di mana penyerang asal Italia Mateo Retegui mencetak gol kedua pada menit ke-87, setelah menanduk umpan silang dari gelandang asal Belanda Tijjani Reijnders ke dalam gawang.

Para pemain Al Qadsiah berusaha menyamakan kedudukan pada sisa waktu pertandingan, namun Al Hilal berhasil mempertahankan kemenangan berharga dari jantung kota Dammam.

Kemenangan tersebut menempatkan Al Hilal di puncak Liga Arab Saudi dengan raihan 27 poin, selisih dua poin di atas Al Qadsiah yang turun ke peringkat ketiga karena kalah selisih gol dari Al Nassr, meskipun tim asal wilayah timur itu telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.