Gelandang anyar Al-Ittihad asal Belanda, Georginio Wijnaldum, memuji para pendukung timnya seraya menegaskan bahwa mereka mengingatkannya pada mantan klubnya, Liverpool. Pujian itu ia sampaikan usai penampilan resmi perdananya dengan kostum "Sang Harimau".

Al-Ittihad menang atas tuan rumah Al-Faisaly dengan skor 3-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya, hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Al-Majma'ah, pada pekan ketujuh Liga Roshn.

Laga tersebut menandai penampilan pertama Wijnaldum dengan kostum Al-Ittihad, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti, setelah bergabung dengan tim secara cuma-cuma dalam transfer bebas, menyusul berakhirnya kontraknya dengan klub sebelumnya, Al-Ettifaq.

Wijnaldum mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal "Thmanyah" seusai laga: "Ini adalah awal yang baru, dan saya sangat senang bermain untuk klub seperti Al-Ittihad yang memiliki pendukung luar biasa, serta tim, pelatih, dan staf yang hebat."

Ia menambahkan: "Saya sangat senang dengan hal itu, dan tentu saja saya juga senang dengan pertandingan ini, karena kami menang 3-1 di laga pertama saya bersama tim, dan itu hal yang baik."

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Ia melanjutkan: "Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya sangat senang, saya berterima kasih kepada para pendukung Al-Ittihad atas cara mereka menyambut saya, dan atas perasaan yang mereka berikan kepada saya."

Ia meneruskan: "Hal itu sedikit banyak mengingatkan saya pada Liverpool, di mana Anda merasakan cinta dari para pendukung, dan saat itu Anda ingin membalas cinta tersebut kepada mereka, serta ingin ada hubungan dan komunikasi antara Anda dan mereka di dalam lapangan, dan ini adalah awal yang baik."

Ia menyambung: "Yang bisa saya janjikan kepada para pendukung adalah bahwa saya akan memberikan segala yang saya miliki secara fisik di dalam lapangan, dan kami akan memberikan segala yang kami miliki demi mengembalikan kesuksesan ke klub, bersama tim dan staf ini."

Ia menutup: "Dengan dukungan para pendukung, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah, dan yang saya harapkan adalah kita mempertahankan keterikatan ini di antara kita, sehingga saya memberikan segala yang saya miliki di lapangan, demi meraih hal-hal indah pada musim ini."