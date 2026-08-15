Pembawa acara olahraga Arab Saudi Khalid Al-Shunaif untuk pertama kalinya mengungkap klub yang akan didukungnya pada musim baru Liga Roshn 2026-2027.

Al-Shunaif menyampaikan pesan kepada Khalid Al-Atwi, direktur teknik baru klub Al-Fateh, yang di dalamnya ia mendoakan kesuksesan serta menyatakan dukungan dan sokongannya, setelah sebelumnya Al-Atwi menjadi salah satu tamu program acaranya "Dawrina Ghair" di saluran "Al-Saudiya" pada musim lalu.

Al-Shunaif berkata dalam pesannya kepada Al-Atwi: "Semoga sukses di petualanganmu bersama Al-Fateh, dan insya Allah kamu mampu menempatkan Al-Fateh di posisi yang semestinya."

Ia menambahkan: "Bagi saya, saya bukan pendukung Al-Fateh karena Khalid Al-Atwi, saya akan menjadi seorang Fatehawi 100% pada musim ini karena dia, bukan karena dia akan menghadapi Al-Nassr, tetapi demi Al-Atwi."

Al-Fateh memulai perjalanannya di Liga Roshn Arab Saudi di bawah kepemimpinan Al-Atwi, hari ini Sabtu, ketika menghadapi Al-Nassr, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan pertama kompetisi.

Perlu diingat bahwa Khalid Al-Atwi sempat menjadi kandidat untuk memimpin timnas Arab Saudi di ajang Piala Dunia 2026 menggantikan pelatih asal Prancis, Herve Renard, namun tugas tersebut akhirnya jatuh ke tangan pelatih asal Yunani, Georgios Donis.