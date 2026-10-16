Sepak bola di Uruguay menguji cara baru untuk mengeluarkan kartu berwarna, yaitu kartu virtual yang digunakan untuk pertama kalinya pada hari Kamis, saat kemenangan Nacional atas Rentistas (3-0), pada babak 16 besar Piala Uruguay.

Wasit Eduardo Varela menggunakan sebuah perangkat elektronik untuk mengeluarkan kartu kuning pertama dalam pertandingan tersebut, kepada Juan Pablo Blada pada menit ke-12.

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Perangkat tersebut mirip telepon seluler atau tablet elektronik kecil, dan memungkinkan pengeluaran kartu kuning serta kartu merah melalui layar dan tombol khusus.

Namun fungsinya tidak hanya terbatas pada menggantikan kartu kertas tradisional, karena perangkat ini mencatat sanksi secara otomatis dan mengirimkannya ke sistem elektronik, sehingga wasit tidak perlu lagi mencatatnya secara manual, lalu memasukkannya secara elektronik di kemudian waktu.

Inisiatif ini merupakan bagian dari proyek Federasi Sepak Bola Uruguay, bekerja sama dengan sebuah perusahaan teknologi, yang bertujuan mencatat kejadian-kejadian lain dalam pertandingan pada saat kejadian itu berlangsung, seperti pergantian pemain dan tendangan penalti, dengan rencana agar informasi tersebut di masa depan dapat langsung sampai ke media. Selain itu, perangkat ini tidak memerlukan koneksi jaringan Wi-Fi.

Meski demikian, perangkat tersebut masih membutuhkan perbaikan, karena warna kartu kurang terlihat jelas dari kejauhan pada penampilan pertamanya, yang menimbulkan sedikit kebingungan di antara para penonton di stadion, menurut surat kabar "Mundo Deportivo"Spanyol.











