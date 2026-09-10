"Suporter MU haus kemenangan".. kalimat ini merangkum suasana di Teater Impian, di mana Manchester United, yang telah lama absen dari kejayaan Eropa-nya, kembali menunjukkan kekuatannya.

Man United menghancurkan tamunya, Qarabag asal Azerbaijan, dengan tiga gol tanpa balas di babak pertama, dalam ajang Liga Champions Eropa.

Manchester United memasuki laga dengan tekanan menyerang sejak awal, dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi tamunya untuk bernapas.

Gol pertama datang pada menit ke-26, setelah kombinasi apik dari sisi kiri. Bek Patrick Dorgu menusuk dan mengirimkan umpan silang datar yang matang, disambut oleh pemain Brasil Matheus Cunha, pemilik nomor punggung 10, dengan tembakan langsung yang bersarang di gawang, menandai keunggulan Manchester United.

Dan pada menit ke-42, giliran sang kapten Bruno Fernandes untuk mencatatkan gol kedua dengan cara yang istimewa.

Setelah serangan balik cepat, gelandang Belgia Youri Tielemans, pemain Qarabag, mengejutkan semua orang dengan umpan salah di tengah lapangan, yang diubah oleh Bruno Fernandes menjadi peluang emas, di mana ia menerima bola dan menembaknya dengan percaya diri ke gawang, mencetak gol kedua untuk Manchester United.

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Dan pada menit ke-44, datang momen terindah, sebuah serangan cepat yang sampai ke pemain Slovenia Benjamin Sesko, yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper dan melewatinya dengan cerdik sebelum menempatkan bola dengan tenang ke gawang yang kosong, meski bek Qarabag mencoba menghalaunya dari garis gawang. Skor pun menjadi 3-0 untuk Manchester United hingga akhir babak pertama.