Video: United Bantai Sabah Azeri Empat Gol, Umumkan Perang di Liga Champions

Malam-malam besar Eropa kembali ke teater impian, di mana Manchester United tak hanya puas dengan kemenangan, tetapi juga mengirim pesan keras kepada seluruh pesaingnya di Liga Champions, setelah menghancurkan tamunya Sabah dari Azerbaijan dengan skor telak 4-0, dalam sebuah pertandingan satu arah yang dikuasai Manchester United dari menit pertama hingga menit terakhir.

United memasuki pertandingan dengan tekanan serangan yang mencekik, dan tak memberi tamunya kesempatan untuk mengambil napas, sehingga hasilnya menjadi pesta gol yang dimulai lebih awal dan berakhir dengan tiupan peluit perayaan di tribun.

Dimulai dari Cunha

Gol pembuka datang pada menit ke-27, setelah rangkaian permainan apik dari sisi kiri. Bek muda Patrick Dorgu menusuk dan mengirimkan umpan silang mendatar yang terukur, disambut pemain Brasil Matheus Cunha, pemilik nomor punggung 10, dengan tembakan langsung yang menembus gawang, sehingga menandai keunggulan United 1-0 sekaligus mencatatkan gol Eropa pertamanya bersama tim.

Hadiah Tielemans untuk Bruno

Kapten Bruno Fernandes tak menunggu lama untuk menggandakan skor. Pada menit ke-42, ia memanfaatkan kesalahan fatal dari pemain Belgia Youri Tielemans, gelandang Sabah, yang salah mengoper bola di tengah lapangan, hingga Bruno mencurinya, melaju, dan menembak dengan percaya diri ke gawang, mencatatkan gol kedua 2-0.

Gol ketiga sebelum turun minum

Sebelum para tamu sempat mengambil napas, United melancarkan pukulan ketiga pada menit ke-45. Serangan cepat sampai ke pemain Slovenia Benjamin Sesko, yang mengirim umpan cerdik kepada pemain Kamerun Bryan Mbeumo, dan pemain terakhir menempatkannya ke dalam gawang, mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 3-0.

Penutup dari Martinez

Di babak kedua, United melanjutkan pertunjukannya. Pada menit ke-68, bek Argentina Lisandro Martinez menutup pesta gol, setelah menyambut sebuah umpan silang dengan tembakan keras di dalam kotak penalti, mengubah skor menjadi 4-0.

Empat gol penuh, gawang tak kebobolan, dan penampilan menyerang yang mengingatkan pada hari-hari abadi United, menegaskan bahwa tim ini telah kembali menjadi lawan yang sulit di Liga Champions musim ini.

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