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Video: Uni Emirat Arab Imbang dengan Qatar, Lawan di Semifinal Piala Teluk 27 Ditentukan

UAE vs Qatar
UAE
Qatar
Gulf Cup
Uni Emirat Arab
Qatar

Puncak klasemen berwarna putih

Hasil imbang positif dengan skor satu gol sama satu mewarnai laga Qatar melawan Uni Emirat Arab, yang berlangsung hari Rabu ini, pada penutupan babak fase grup turnamen Piala Teluk 27 yang digelar di Arab Saudi.

Masing-masing tim meraih satu poin sehingga koleksi poin keduanya bertambah menjadi 7 poin, sementara Uni Emirat Arab memuncaki Grup 2 berkat selisih gol.

Almoez Ali berhasil mencetak gol pertama bagi Qatar dengan memanfaatkan umpan silang istimewa di dalam kotak penalti, menyambarnya dan langsung menceploskannya ke gawang.



Laga pun memanas setelahnya, dan timnas Uni Emirat Arab menolak menyerah, serta tidak mau mengakhiri babak pertama dalam keadaan tertinggal, di mana mereka menyamakan kedudukan pada menit 45+4 melalui Ali Saleh.



Tidak ada satu tim pun yang berhasil menggetarkan gawang di babak kedua yang menyaksikan sejumlah percobaan dari kedua belah pihak, hingga pertandingan berakhir dengan skor imbang satu gol sama satu.

Uni Emirat Arab menetapkan pertemuan dengan Oman di semifinal, sementara Arab Saudi akan menghadapi Qatar pada laga kedua babak yang sama.

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