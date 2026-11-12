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Tak seorang pun percaya dengan apa yang terjadi di Praha. Sebuah bola tinggi, sentuhan aneh, lalu peluit yang mengubah jalannya pertandingan secara total. Satu momen saja sudah cukup untuk memberikan keunggulan bagi Spanyol, dan menempatkan timnas Ceko dalam kesulitan baru, dalam salah satu penalti teraneh yang disaksikan sepanjang tahun ini.

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Pemain timnas Republik Ceko, Ambros, terlibat dalam salah satu penalti paling konyol tahun ini. Pemain Ceko itu mengendalikan bola tinggi dengan tangannya di dalam kotak penalti, sehingga menyebabkan penalti yang memberikan keunggulan bagi Spanyol.

Bola membentur dirinya di dekat sikunya, lalu gelandang Ceko itu memanfaatkan sentuhan tersebut untuk meredam laju bola dan menjauhkannya, sebuah gerakan yang tidak diperhatikan siapa pun di atas lapangan, tetapi teknologi video asisten (VAR) berhasil menangkapnya.

Setelah meninjau tayangan di layar, wasit asal Montenegro, Nikola Dabanovic, tidak ragu-ragu dan menunjuk titik penalti. Paina pun tidak menyia-nyiakannya, di mana Alex Paina maju dan mengeksekusinya dengan penuh percaya diri, membuka keunggulan bagi Spanyol dari titik penalti, serta menyulut perayaan La Roja di ibu kota Ceko.

Ibu kota Praha menjadi tuan rumah pertandingan UEFA Nations League, di mana timnas Republik Ceko dan Spanyol bertemu pada Kamis malam, dalam laga yang di atas kertas terlihat tidak seimbang, tetapi menyimpan segala unsur ketegangan dan kontroversi.

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Timnas Spanyol tengah menjalani periode terbaiknya; La Roja telah memastikan lolos ke perempat final setelah mempertahankan catatan tanpa kekalahan dalam empat pertandingan yang dijalaninya di fase grup, setelah meraih nilai sempurna dan mengumpulkan 12 poin.

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Dan setelah penobatan bersejarahnya dengan gelar Piala Dunia 2026, timnas Spanyol tetap menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan gelar UEFA Nations League pada Juni mendatang, gelar yang ingin mereka tambahkan ke dalam koleksinya untuk menegaskan dominasi penuh mereka atas sepak bola dunia.

Sebaliknya, timnas Republik Ceko, yang sudah tersingkir dari persaingan, masih memiliki dua pertandingan tersisa di turnamen ini, meskipun mereka belum meraih satu kemenangan pun di Grup Ketiga Level Pertama. Mengingat penampilannya yang biasa-biasa saja, timnas Ceko, di bawah asuhan pelatih Santi Denia, kehilangan peluang untuk lolos ke perempat final, bahkan menghadapi ancaman terdegradasi ke Level Kedua, karena gagal mengumpulkan satu poin pun.

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Momen Ambros pun merangkum penderitaan Ceko di turnamen ini. Di saat timnas berusaha bertahan menghadapi juara dunia, sebuah sentuhan tangan yang tidak bisa dipahami justru membuka pintu bagi Spanyol. Itu bukan sentuhan tangan biasa, melainkan upaya yang jelas untuk mengendalikan bola dengan lengan, seakan-akan pemain itu lupa bahwa ia sedang bermain sepak bola, bukan bola basket.

Meskipun momen itu pada awalnya terlewat tanpa diperhatikan siapa pun, teknologi video siap mengawasi; wasit VAR memanggil wasit utama untuk meninjau tayangan tersebut, dan begitu ia melihatnya di layar, ia tidak memiliki pilihan lain selain menunjuk titik penalti, karena sentuhan itu jelas, dan pemanfaatannya juga jelas.

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Paina tidak perlu diundang dua kali, ia maju dengan percaya diri seorang pemain besar, dan menempatkan bola ke dalam gawang, memberikan Spanyol gol keunggulan, sekaligus melayangkan pukulan moral yang telak bagi timnas Ceko yang bermimpi meraih hasil positif di hadapan para pendukungnya.

Gol ini mencerminkan karakter timnas Spanyol saat ini, sebuah timnas yang tidak membutuhkan banyak peluang untuk mencetak gol, dan tahu bagaimana memanfaatkan kesalahan lawan, bahkan jika itu kesalahan aneh seperti yang dilakukan Ambros. Timnas yang meraih 12 poin dari 4 pertandingan, dan dinobatkan sebagai juara Piala Dunia beberapa bulan lalu, tidak akan memberi ampun kepada lawan mana pun yang melakukan kelalaian di hadapannya.

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Adapun Ceko, penderitaannya semakin bertambah dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Tim yang hingga kini belum meraih satu poin pun itu kini mendapati dirinya terancam terdegradasi ke Level Kedua, yang akan menjadi pukulan menyakitkan bagi sepak bola Ceko, yang berharap mengembalikan posisinya di antara tim-tim besar.

Pada akhirnya, momen Ambros akan tetap menjadi bahan perbincangan semua orang dalam pertandingan ini. Momen aneh, penalti yang lebih aneh, dan gol yang memberikan keunggulan bagi Spanyol, serta menegaskan bahwa juara dunia hanya membutuhkan satu sentuhan, bahkan jika itu dari tangan lawan, untuk menulis babak baru dari babak-babak dominasinya.