Bagikan Ikuti GOAL di Google

Laga Pyramids kontra Maghreb Fes yang digelar Sabtu malam pada matchday pertama Grup D Liga Champions Afrika diwarnai adu mulut antara pelatih kepala klub Mesir tersebut, Rhulani Mokwena, dan pelatih fisik tim Maroko, Alexander Kobolani.

Iklan

Kobolani melontarkan kata-kata pedas kepada pelatih asal Afrika Selatan itu seusai pertandingan dengan berulang kali mengatakan: "Ini Fes, bukan Wydad. Ini Fes, bukan Wydad". Ucapan tersebut merujuk pada tim berseragam merah yang pernah dilatih Mokwena, menurut video yang diunggah situs Kora Plus.

Menurut situs Elbotola asal Maroko, ucapan itu memicu reaksi marah di kalangan pendukung Wydad, yang menganggap penyebutan nama klub mereka dengan cara seperti itu sebagai penghinaan terhadap tim beserta seluruh elemennya. Mereka pun meminta manajemen Maghreb Fes menjelaskan sikapnya atas insiden tersebut serta menyampaikan permintaan maaf resmi demi menghormati hubungan antara kedua klub Maroko itu.

Mokwena bukan satu-satunya pihak yang terlibat konfrontasi dengan Kobolani. Dalam laga itu juga terjadi gesekan antara sang pelatih fisik dan bek asal Maroko milik Pyramids, Mohamed Chibi, sebelum sejumlah anggota kedua tim turun tangan meredam situasi agar tidak berkembang lebih jauh.

Baca juga: Video: Al Ahli atau Liga Primer? Toney ungkap sikapnya soal kepindahan

Iklan Iklan

Di atas lapangan, Pyramids memenangi pertandingan dengan skor 2-0. Mereka harus menunggu hingga menit ke-57 untuk membuka keunggulan lewat Abdelrahman Magdy, yang memanfaatkan serangan balik dan melepaskan tembakan keras ke dalam gawang. Pemain pengganti Ahmed Abdelkader kemudian menambah gol kedua pada menit kedua masa tambahan waktu, sekaligus memastikan tiga poin bagi tuan rumah.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RCZ Botola Pro 11.00 WAC

Hasil ini membawa tim Mesir tersebut ke puncak klasemen sementara Grup D dengan 3 poin dan selisih gol plus dua, sedangkan Maghreb Fes tanpa poin di posisi terbawah. Klasemen masih menunggu hasil laga lain antara Al Hilal asal Sudan dan Horoya Conakry asal Guinea pada Minggu, yang akan melengkapi matchday pembuka.

Baca juga: Kesaksian istimewa beraroma Ballon d'Or: "Salah merebut kembali takhtanya"

Iklan

Maghreb Fes dituntut segera memperbaiki performa ketika menjamu Al Hilal asal Sudan pada 5 Desember mendatang di matchday kedua, sementara Pyramids bertandang ke markas Horoya Conakry sehari kemudian untuk mengejar kemenangan kedua yang akan memperkokoh posisinya di puncak grup dan mendekatkannya ke babak perempat final.

Mokwena sebelumnya bergabung dengan Wydad pada Juli 2024 setelah meninggalkan Mamelodi Sundowns. Namun, perjalanan yang kurang berhasil itu hanya bertahan 9 bulan sebelum kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak secara mufakat pada April 2025, menyusul serangkaian hasil buruk.

Iklan

Setelah singgah di MC Alger dan Al Ittihad Libya, Mokwena mengambil alih kursi pelatih Pyramids pada Juli 2026, menggantikan pelatih asal Kroasia Krunoslav Jurčić, untuk memulai petualangan baru di Liga Mesir. Awal kiprahnya bersama tim Mesir itu luar biasa: ia membawa Pyramids meraih 16 kemenangan beruntun dalam 16 laga pertama di semua kompetisi, termasuk menang 2-0 atas Al Ahly di liga domestik. Di Liga Mesir, Pyramids mencatatkan hasil sempurna dalam sembilan laga pertama di bawah arahan Mokwena.

Baca juga: Rentetan bersejarah: Akankah Barcelona merusak pencapaian Simeone?