Pertandingan dalam ajang Liga Champions Teluk untuk klub menyaksikan peristiwa aneh, di mana laga digelar dengan kehadiran satu tim saja, dan berakhir dengan mundurnya salah satu klub Saudi.

Sedianya Al-Ettifaq dari Arab Saudi akan bertandang ke markas Erbil asal Irak, pada hari Rabu ini, dalam laga kedua babak fase grup ajang Liga Champions Teluk untuk klub.

Namun klub Al-Ettifaq meminta penundaan pertandingan, karena ketidakmampuan untuk melakukan perjalanan ke Irak di tengah kondisi saat ini, permintaan yang ditolak oleh Federasi Piala Teluk untuk Sepak Bola, sehingga klub Saudi tersebut menyatakan tetap berpegang pada sikapnya.

Kanal "Al-Kass" Qatar menyiarkan potongan video dari stadion pertandingan, yang memperlihatkan kehadiran Erbil seorang diri, bersama para wasit pertandingan, di tengah ketidakhadiran seluruh elemen klub Al-Ettifaq.

Setelah berlalunya waktu yang ditentukan, wasit pertandingan meniup peluitnya, menyatakan berakhirnya laga dengan mundurnya tim Saudi, dan dianggap kalah dengan skor tiga gol tanpa balas.

Federasi Teluk diperkirakan akan mengumumkan keputusannya terkait pertandingan ini dalam beberapa jam mendatang, di mana diperkirakan akan dijatuhkan sejumlah sanksi kepada klub Al-Ettifaq.

Menurut laporan media, para pejabat klub Saudi tersebut memperkirakan tim akan dianggap kalah dalam pertandingan dengan skor tiga gol tanpa balas, disertai penjatuhan sanksi finansial, tanpa sanksi tersebut meluas hingga pembatalan hasil-hasilnya atau pencoretannya dari turnamen Teluk.

Perlu diingat bahwa Al-Ettifaq menduduki puncak klasemen grupnya di turnamen Teluk sebelum pertandingan melawan Erbil, dengan koleksi 3 poin, yang diraihnya dari kemenangan atas Kazma asal Kuwait dengan dua gol tanpa balas pada laga pertama.