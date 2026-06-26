Video: Turki mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia dengan kemenangan menegangkan atas Amerika Serikat

Tim nasional Turki meraih kemenangan dramatis atas tim nasional Amerika Serikat berkat gol penentu di masa tambahan waktu di kota Los Angeles, sehingga mengakhiri rekor tak terkalahkan Amerika Serikat dan mencatatkan kemenangan pertamanya di Piala Dunia sejak tahun 2002, meskipun harus tersingkir lebih awal dari turnamen tersebut.

Sentuhan akhir dari pemain Can Ayhan melalui tendangan terakhir dalam pertandingan tersebut membawa kemenangan bagi Turki, setelah tim negaranya sempat tertinggal dalam skor pada tiga menit pertama pertandingan.

Tim tuan rumah Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah bersama, memulai pertandingan dengan sempurna meskipun melakukan sembilan perubahan pada susunan pemain utamanya, di tengah suasana meriah di tribun yang dihadiri bintang-bintang Hollywood seperti Brad Pitt, Ed Norton, dan Owen Wilson. Bek Celtic, Auston Trusty, melepaskan tendangan datar yang melewati kiper Turki, Orhan Çakır, setelah ia dibiarkan tanpa pengawalan sama sekali saat tendangan sudut dieksekusi.

Gol ini masuk dalam sejarah sepak bola Amerika, setelah tercipta hanya dua menit dan 13 detik setelah pertandingan dimulai, sehingga menjadi gol tercepat kedua yang pernah dicetak Amerika Serikat sepanjang sejarah Piala Dunia, setelah gol Clint Dempsey yang tercipta hanya 30 detik setelah kick-off ke gawang Ghana pada tahun 2014.

Para pemain asuhan pelatih Vincenzo Montella segera memulihkan keseimbangan mereka untuk menyesuaikan diri dengan alur pertandingan, setelah timnas Turki mengalami kekalahan dalam dua pertandingan pembuka mereka di turnamen ini.

Bintang muda Arda Güler mencetak gol penyama kedudukan—yang merupakan gol pertama Turki di putaran final kali ini—melalui penyelesaian apik dari jarak dekat setelah menerima umpan balik dari rekan setimnya, Barış Alper Yılmaz.

Timnas Turki berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya setelah tendangan Orkun Koko di akhir serangan cepat dan terorganisir dari sayap kiri, yang sekali lagi melibatkan gelandang Real Madrid yang bersinar, Güler.

Para pemain asuhan pelatih Mauricio Pochettino memulai babak kedua dengan intensitas serangan yang lebih tinggi dan berhasil menyamakan kedudukan berkat tendangan keras dari Sebastian Berhalter dari jarak 20 yard yang mendarat di sudut kiri bawah gawang.

Pemain pengganti Christian Pulisic membuang tiga peluang berbahaya yang seharusnya bisa membawa Amerika unggul saat timnya sedang mencari gol kemenangan, namun kiper Çakır tampil gemilang dan menepis salah satu upaya tersebut hingga bola membentur tiang gawang.

Menit-menit akhir diwarnai serangan-serangan saling balas yang menegangkan, di mana Kenan Yildiz melepaskan tendangan melengkung yang melebar dari gawang, dan Yilmaz kehilangan keseimbangan saat berada dalam posisi ideal untuk mencetak gol, sebelum Ayhan menyambar umpan Chan Ozon ke arah gawang dan mencetak gol kemenangan di detik-detik terakhir.

Timnas AS, yang telah memastikan posisi teratas grup berkat kemenangan atas Australia, akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar turnamen pada 2 Juli, sementara Timnas Turki akan pulang ke negaranya setelah menempati posisi terbawah di grup.



