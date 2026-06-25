Video: Tunisia bergabung dengan klub gol bunuh diri Arab... dan Belanda tak kenal ampun dalam 7 menit

Tim nasional Belanda hanya membutuhkan tujuh menit untuk memastikan keunggulannya atas Tunisia dengan skor 2-0, namun awal pertandingan terasa lebih pahit bagi "Elang Kartago", setelah mereka ikut menyumbang dalam deretan gol bunuh diri tim-tim Arab di Piala Dunia 2026, dalam pertandingan putaran ketiga fase grup, meskipun timnas Tunisia sebenarnya sudah kehilangan harapan untuk lolos setelah menelan dua kekalahan di dua putaran pertama.

Kejutan itu datang sangat awal; pada menit ketiga, Elias Al-Sakhiri mencoba menghalau bola di dalam kotak penalti, namun secara tidak sengaja ia justru mengarahkannya ke gawang timnya sendiri, sehingga Belanda unggul lebih dulu, dan ia pun menjadi pemain Arab terbaru yang mencetak gol bunuh diri di edisi Piala Dunia kali ini.



Timnas Belanda tidak memberi lawan mereka kesempatan untuk bernapas lega; hanya tiga menit kemudian, Virgil van Dijk mengirim umpan cerdas kepada Brian Brobbey, yang mengakhiri serangan itu dengan tendangan langsung ke gawang, mencetak gol kedua pada menit ketujuh, sehingga menit-menit awal berubah menjadi mimpi buruk baru bagi timnas Tunisia.



Dengan gol Al-Sakhiri, para pemain Arab melanjutkan rangkaian “gol bunuh diri” yang telah menjadi salah satu fenomena paling menonjol di Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya Mohamed Hani bersama Mesir, Ayman Hussein bersama Irak, Yazan Al-Arab bersama Yordania, serta Mohamed Al-Mannai bersama Qatar, dan Hassan Tambakti bersama Arab Saudi mencetak gol bunuh diri ke gawang mereka sendiri selama putaran pertama dan kedua.

Ironisnya, tim-tim Arab telah menyamai jumlah total gol bunuh diri yang mereka catat dalam semua penampilan sebelumnya di Piala Dunia—yakni lima gol—hanya dalam dua putaran pertama, sebelum Al-Sakhiri menambah gol keenam.

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