Video: Trump mengejutkan Pochettino... dan membangkitkan semangat timnas AS

Pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, yang menjabat sebagai pelatih kepala Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat, menerima panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump untuk menanyakan kesiapan tim dalam menjadi tuan rumah dan mengikuti kompetisi Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko.

Halaman media sosial timnas AS mengunggah video melalui platform "X" yang mendokumentasikan momen-momen panggilan tersebut, yang mempertemukan Presiden Trump dengan Pelatih Pochettino dan para pemain timnas, di tengah antusiasme yang tinggi menjelang pertandingan pembuka timnas.

Presiden Trump mengatakan selama panggilan tersebut: "Saya menelepon Anda hanya untuk memberi tahu bahwa Anda adalah pria yang luar biasa dan pelatih yang hebat. Saya sangat mengenal karier dan prestasi Anda, serta kualitas para pemain yang Anda miliki. Saya yakin Anda memiliki peluang nyata untuk melaju jauh di turnamen ini, dan saya hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk Anda."

Trump melanjutkan: "Saya tahu betapa hebatnya para pemain, saya yakin Anda memiliki peluang bagus untuk memenangkan gelar... Saya hanya ingin mendoakan Anda sukses!"

Panggilan ini dilakukan beberapa jam sebelum pertandingan pembuka timnas AS melawan Paraguay pada hari Jumat di Los Angeles, yang tidak akan dihadiri oleh Presiden Trump.

Namun, Trump – yang bukan penggemar sepak bola setia – menegaskan bahwa ia mengikuti turnamen ini dan berkomitmen untuk mendukung tim nasional.

Perlu dicatat bahwa timnas AS berupaya meraih hasil gemilang di kandang sendiri, di tengah ekspektasi besar dari para penggemar agar mereka bisa melaju ke babak-babak selanjutnya dalam turnamen yang diselenggarakan di negaranya.