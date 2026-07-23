Video: Tolong bantu kami.. Muller memicu badai baru dengan sindiran soal keberpihakan wasit kepada Messi

Bintang Jerman Thomas Müller kembali menuai kontroversi setelah menyiratkan bahwa keberadaan Lionel Messi di dalam lapangan terkadang bisa memengaruhi keputusan wasit. Hal itu ia sampaikan saat berbicara tentang salah satu momen yang mempertemukannya dengan kapten timnas Argentina tersebut.

Müller muncul dalam sebuah video yang beredar di media sosial, yang di dalamnya ia menyiratkan adanya keberpihakan wasit kepada Messi, hingga kembali menyulut kontroversi setelah berakhirnya Piala Dunia 2026.

Müller berkata dalam video tersebut: "Kami memang sudah unggul atas Argentina, dan Lionel Messi berdiri tepat di sebelah saya. Bola memantul dari tanah lalu mengenai tangan saya, yang berada dalam posisi seperti ini (di samping tubuhnya).

Ia menambahkan: "Wasit langsung mengeluarkan kartu kuning untuk saya, dan menurut saya alasannya sederhana saja, yaitu karena Messi berdiri di sebelah saya".

Ia melanjutkan: "Saya merasa Messi menatapnya seolah berkata kami sedang tertinggal (2-0), tolong bantu kami sedikit".

Dalam video ini, Müller merujuk pada pertandingan Jerman melawan Argentina di perempat final Piala Dunia 2010, yang berakhir dengan kemenangan telak bagi Jerman (4-0).

Pernyataan ini tidak jauh dari suasana kontroversi yang menyertai timnas Argentina sepanjang perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, di mana turnamen tersebut menyaksikan perdebatan luas antara para suporter dan media terkait sejumlah keputusan wasit yang oleh sebagian pihak dianggap menguntungkan "Tim Tango".

Kritik berulang kali muncul setelah lebih dari satu pertandingan, dengan tuduhan adanya keputusan wasit kontroversial yang membantu Argentina melanjutkan langkah menuju final, sementara pihak lain menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa semua kejadian yang melibatkan wasit dapat ditafsirkan sesuai dengan aturan permainan.











