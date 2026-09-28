Timnas Portugal meraih kemenangan berharga atas Norwegia dengan skor 2-1, kemarin Minggu, dalam ajang UEFA Nations League, namun pertandingan tersebut diwarnai sebuah insiden yang terjadi di menit-menit akhir dan membuat tim asuhan Stale Solbakken sangat berang.

Menurut surat kabar "AS", menit-menit akhir menyaksikan pelanggaran keras dari pemain Portugal, Bernardo Silva, terhadap bintang Norwegia, Martin Odegaard.

Sang kapten pun meledak marah, pertama di atas lapangan, lalu setelah pertandingan di hadapan media.

Pemain Real Madrid itu (yang menggantikan Neto pada menit ke-87) menekan pemain Arsenal tersebut dan memukulnya dari belakang jauh dari bola, sehingga Odegaard segera berbalik untuk menegurnya atas perbuatannya.

Kapten Norwegia itu tampak jelas marah dan berjalan pincang di atas lapangan.

Beberapa saat kemudian, ia meledak marah dalam wawancaranya dengan media seraya berkata: "Saya menerima pukulan di pergelangan kaki. Mungkin saya tidak akan baik-baik saja malam ini... Ini gila, dia kehilangan kendali karena permainan yang sia-sia. Dia menjatuhkan saya ke tanah setelah lama saya mengoper bola. Saya tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan."

Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Hal ini tidak pantas ada di lapangan sepak bola. Sungguh disayangkan orang bertindak dengan cara seperti ini."

Ia melanjutkan: "Apa yang saya katakan kepadanya? Saya rasa tidak pantas membicarakan hal ini di televisi. Kalian harus menanyakannya kepada dia. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Perilaku ini tidak dapat diterima di lapangan sepak bola. Sungguh disayangkan orang bertindak begitu, tapi begitulah hidup."

Pemain Norwegia, Patrick Berg, juga mengkritik Bernardo Silva atas tindakannya, dengan berkata: "Itu tindakan yang buruk. Pelanggaran yang disengaja, dia hanya menendangnya. Tindakan yang sama sekali tidak perlu. Ini sangat menyedihkan, tampaknya Martin merasa sangat kesakitan."









Pemain Benfica, Schjelderup, mengamini pendapat ini dengan berkata: "Itu bagian dari permainan, ya, tapi itu adalah pelanggaran yang terlambat dan keras. Mungkin saya sedikit berlebihan, tapi sayangnya, wasit tidak bisa melihat segalanya." Sementara itu, Bernardo Silva, berbicara dari mixed zone, hanya berkata: "Ini sepak bola, kawan..."

Sapaan Bernardo kepada mantan rekan setimnya di Manchester City, Erling Haaland, di akhir pertandingan sama sekali tidak bersahabat.

Media Norwegia pun meramaikan berita tersebut, dan berharap bahwa hal itu hanya insiden ringan yang menimpa kapten mereka, Martin Odegaard.



