Video: Timbukti memasukkan Arab Saudi ke dalam daftar bersejarah... Gol-gol terbalik di Piala Dunia berbahasa Arab

Tim-tim Arab terus mencatatkan hasil yang mengecewakan di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, terutama dalam hal gol bunuh diri.

Timnas Arab Saudi berhadapan dengan timnas Spanyol, hari Minggu ini, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit keempat babak kedua, Hassan Tambakti, bek tim nasional Arab Saudi, secara tidak sengaja mencetak gol keempat untuk tim nasional Spanyol ke gawangnya sendiri.

Bek sayap Spanyol, Marc Cucurella, melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Mohammed Al-Owais, namun bola memantul mengenai Hassan Tambakti dan masuk ke gawang.

Menurut situs statistik “Stats Foot”, Hassan Tambakti menjadi pemain Saudi pertama yang mencetak gol bunuh diri dalam sejarah Piala Dunia.

Secara keseluruhan, ini menjadi gol bunuh diri kedelapan yang tercipta di edisi Piala Dunia kali ini, dan merupakan jumlah gol bunuh diri terbanyak kedua dalam satu edisi Piala Dunia sepanjang sejarah, setelah edisi 2018 yang digelar di Rusia (12).

Yang menarik, 5 dari 8 gol bunuh diri di Piala Dunia 2026 dicetak oleh pemain Arab, di mana yang pertama dicetak oleh Mohamed Hani, bek timnas Mesir, saat imbang 1-1 melawan Belgia pada babak pertama.

Selain itu, Ayman Hussein, penyerang Irak, mencetak gol bunuh diri saat timnya kalah 1-4 dari Norwegia, begitu pula Yazan Al-Arab, bek Yordania, dalam kekalahan 1-3 dari Norwegia, serta Mohammed Al-Mannai, pemain Qatar, dalam kekalahan 0-6 dari Kanada.

Dengan demikian, tim-tim Arab telah mencetak jumlah gol bunuh diri yang sama di Piala Dunia 2026 dengan yang pernah mereka catat ke gawang sendiri sepanjang sejarah Piala Dunia, sejak pertama kali digelar pada tahun 1930 hingga edisi terakhir di Qatar (5).

Sedangkan gol bunuh diri lainnya dicetak oleh Damian Bobadia, pemain Paraguay, saat kalah 1-4 dari Amerika Serikat; Miro Mohaim, pemain Swiss, dalam pertandingan imbang 1-1 melawan Qatar; serta Cameron Burgess, pemain Australia, dalam kekalahan 0-2 dari Amerika Serikat.