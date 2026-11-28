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Laga antara Manchester United dan Brentford menghadirkan kejutan tak terduga di Old Trafford. Penderitaan tim asuhan Mauricio Pochettino berlanjut pada laga kedua juru taktik asal Argentina itu bersama Manchester United sekaligus laga kandang perdananya.

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Bintang Brentford, Callum Wilson, mencuri perhatian dengan dua gol pada babak pertama melawan Manchester United. Ia memanfaatkan kerja sama yang produktif dengan rekan setimnya, Dango Ouattara, yang mencatatkan tiga assist sehingga namanya masuk dalam catatan statistik langka di Liga Primer Inggris.

Dua gol pada babak pertama itu menegaskan ketajaman Wilson, yang tampil klinis memanfaatkan peluang yang didapatnya. Di sisi lain, lini belakang Manchester United berupaya keras tanpa hasil untuk menghentikan pergerakan penyerang tim lawan tersebut.

Menurut "Squawka", Ouattara menjadi pemain tim tamu ketiga yang mampu memberikan dua assist untuk pemain yang sama dalam satu pertandingan Liga Primer Inggris di Old Trafford.

James Milner menjadi pemain pertama yang meraih pencapaian ini saat berseragam Manchester City, setelah memberikan dua assist untuk Mario Balotelli dalam laga melawan Manchester United pada 2011. Kemudian, legenda Liverpool Mohamed Salah mengulanginya dengan memberikan dua assist untuk rekan setimnya di Liverpool saat itu, Luis Diaz, pada 2024.

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Tiga Assist Tanpa Preseden

Pada babak kedua, Ouattara terus memanjakan rekan-rekannya dan memberikan assist untuk gol ketiga yang dicetak Kristoffer Ajer pada menit ke-82. Ia pun mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagaimana dicatat Opta: "Dango Ouattara menjadi pemain pertama yang mencatatkan tiga assist dalam laga tandang Liga Primer Inggris sejak Cole Palmer melawan Wolverhampton pada Agustus 2024. Jumlah itu setara dengan total assist yang ia buat sepanjang musim lalu di kompetisi tersebut."

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Sementara itu, Wilson membukukan statistik mencolok pada paruh pertama pertandingan. Ia menyentuh bola sebanyak 16 kali, menuntaskan 6 dari 9 operan, dan menyentuh bola 4 kali di kotak penalti lawan.

Dalam hal tembakan, Wilson menunjukkan akurasi sempurna. Ia melepaskan dua tembakan ke arah gawang dan keduanya berbuah gol. Ia juga memenangi dua duel udara, sehingga peluang yang didapatnya berhasil dikonversi menjadi dua gol yang memberi Brentford keunggulan penting pada babak pertama.

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Manchester United, yang memasuki laga hari ini dengan menempati peringkat ke-19 (kedua dari bawah), masih mencari kemenangan kedua mereka di Liga Primer Inggris. Mereka baru mengoleksi 8 poin dari satu kemenangan dan lima hasil imbang, serta menelan 6 kekalahan.

Satu-satunya kemenangan Manchester United diraih atas Ipswich Town dengan skor 5-2 pada Minggu, 30 Agustus 2026, di Old Trafford dalam pekan kedua Liga Primer Inggris.

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Manajemen Manchester United menunjuk pelatih asal Argentina itu untuk menggantikan Michael Carrick demi memperbaiki hasil. Pochettino resmi memulai tugasnya di Old Trafford baru sepuluh hari lalu, setelah meninggalkan tim nasional Amerika Serikat.

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