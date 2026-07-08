Video: Tidak sengaja atau disengaja?.. Tindakan bek Argentina saat menghadapi Salah memicu pertanyaan

Tindakan Christian Romero, bek tim nasional Argentina, terhadap Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, setelah peluit akhir pertandingan kedua tim di Piala Dunia 2026 memicu pertanyaan apakah pemain Tottenham Hotspur itu bermaksud memprovokasi mantan bintang Liverpool tersebut.

Timnas Mesir nyaris menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan juara bertahan dari babak 16 besar, Selasa malam kemarin.

Namun, tim Mesir gagal mempertahankan keunggulan dua gol mereka, sehingga harus tersingkir setelah kalah dengan skor 2-3.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi wasit yang luas, di mana para pemain timnas Mesir dan staf pelatihnya memprotes keputusan wasit asal Prancis, François Letexier.

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Setelah peluit akhir dibunyikan menandai kemenangan Argentina, Romero berlari dan merayakan kemenangan beberapa langkah dari Salah, dalam adegan yang tampak seolah-olah ia mencoba memprovokasi bintang Mesir tersebut, setelah pertandingan yang penuh drama.

Sebaliknya, Salah tetap tenang dan tidak menanggapi tindakan bek tim Amerika Latin tersebut.

Romeo adalah pencetak gol pertama Argentina di Mesir, gol yang membuka jalan bagi tim Tango untuk melakukan comeback.