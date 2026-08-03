Video: Tiba di Madrid Hari Ini, Bernardo Silva Komentari Kepindahannya ke Real dengan 3 Kata

Beberapa pekan lalu, Real Madrid mengumumkan bergabungnya Bernardo Silva, dan gelandang asal Portugal berusia 31 tahun itu tiba di Madrid pada hari Senin ini.

Setelah yakin dengan proyek Real Madrid, di mana ia akan bermain di bawah kepemimpinan pelatih Portugal Jose Mourinho, gelandang serang tersebut akan menjalani pengalaman baru dalam dunia sepak bola.

Bernardo Silva mendapat sambutan meriah dari para suporter begitu tiba, di mana ia menyisihkan waktu untuk menandatangani sejumlah suvenir. Ketika ditanya mengenai kesan pertamanya, pemain Portugal itu tak menyembunyikan antusiasmenya dengan mengatakan: "Perasaan saya? Saya sangat bahagia!".

Ini adalah pertemuan pertama yang sukses dengan para suporter Real Madrid, yang tak sabar menantikan penampilan gemilangnya dengan warna kebesaran timnya yang baru.







