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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Terus mengejar City, Arsenal selamat dari jebakan Nottingham Forest lewat tembakan keras Madueke

Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
Inggris

Kemenangan sulit

Arsenal mencuri kemenangan sulit dan terlambat dari tuan rumah Nottingham Forest dengan skor tipis 1-0, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Minggu ini, dalam rangka pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Pertandingan berjalan tanpa gol hingga pemain pengganti Noni Madueke berhasil menggetarkan jala gawang pada menit ke-80, setelah ia menusuk ke kotak penalti dari sisi kiri dan melepaskan tendangan keras yang indah dan bersarang di gawang.

Arsenal menambah pundi-pundi poinnya menjadi 18 di posisi kedua Premier League, dengan selisih 3 poin dari Manchester City yang mengoleksi 21 poin, sementara perolehan Nottingham Forest terhenti di 5 poin pada peringkat ke-18.


Babak pertama berakhir dengan hasil tanpa gol di Stadion City Ground yang kini menjadi tempat bermasalah bagi Arsenal.

Paruh pertama laga ini miskin ancaman nyata, dan tak satu pun dari kedua kubu mampu melepaskan satu tendangan pun ke arah gawang.

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Sang juara bertahan mendapat persaingan ketat dari pasukan Oliver Glasner yang bertahan selama 80 menit, sebelum Noni Madueke melepaskan tendangan keras yang melewati semua orang dan bersarang di sudut atas gawang.

Ini merupakan satu-satunya tendangan mereka ke arah gawang dalam pertandingan tersebut, yang menunjukkan penampilan buruk pasukan Mikel Arteta dalam laga hari ini.

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