Video: Terungkapnya sang penggagas ide... Perayaan Casemiro memicu pertanyaan saat melawan Jepang

Casemiro menggabungkan dua tren internet terpopuler dalam selebrasinya atas gol pertama Brasil saat mengalahkan Jepang dengan skor 2-1, Senin malam, pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Gelandang tersebut melakukan gerakan hati yang sudah menjadi tradisi serta gerakan “enam-tujuh” (6-7), yang merupakan salah satu gerakan paling populer di kalangan Generasi Z dan Generasi Alfa, menurut situs web Brasil uol.

Gerakan hati ini bermula dari musik pop Korea Selatan (K-Pop), dan dengan cepat menjadi simbol global.

Gerakan ini dilakukan dengan menyilangkan ibu jari dan jari telunjuk untuk membentuk hati kecil. Penggunaannya menjadi populer di kalangan artis pop Korea pada dekade pertama milenium kedua sebagai cara untuk mengekspresikan kasih sayang dan rasa terima kasih kepada penggemar, dan sejak saat itu, gerakan ini diadopsi oleh atlet, aktor, dan selebriti di seluruh dunia.

Istilah “enam dan tujuh” berasal dari lagu rap Amerika, dan dengan cepat berubah menjadi fenomena viral di internet tanpa makna yang spesifik. Istilah ini pertama kali muncul dalam lagu “Dot Dot (6 7)” oleh rapper Amerika, Skrillex. Ungkapan ini dimasukkan ke dalam video-video para pemain basket, terutama bintang Lamelo Ball yang tingginya dua meter (6 kaki 7 inci), dan dengan cepat menyebar melalui TikTok serta platform media sosial lainnya.

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Gerakan ini menjadi viral berkat seorang anak laki-laki, dan kini telah menjadi lelucon yang populer di internet. Pada tahun 2025, sebuah video yang menampilkan Maverick Trevellan, yang dijuluki “Anak Laki-Laki Enam-Tujuh”, menjadi viral saat ia berteriak “enam-tujuh” sambil membuat gerakan dengan kedua tangannya, menggerakkan telapak tangan yang terbuka ke atas dan ke bawah.

Sejak saat itu, isyarat ini dikaitkan dengan ungkapan tersebut, dan berubah menjadi salah satu simbol paling menonjol dari apa yang disebut “kegilaan intelektual”, yaitu jenis humor yang bergantung pada isyarat-isyarat konyol dan tidak dimengerti, menurut situs web tersebut.

Perayaan yang dilakukan gelandang Brasil ini tidak bertujuan untuk memprovokasi lawan, hal ini ia tegaskan dalam wawancara dengan situs resmi Manchester United pada bulan Maret tahun ini.

Saat itu, Casemiro mengungkapkan bahwa ia biasanya memilih selebrasinya dengan bantuan putranya, sambil berkata: “Semua selebrasi saya direncanakan dan diputuskan oleh putra saya. Saat saya berangkat dari rumah, saya bertanya kepadanya tentang jenis selebrasi yang saya inginkan. Dialah yang mengusulkan ide ‘selebrasi 6-7’.”

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