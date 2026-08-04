Pelatih asal Portugal, Pedro Leitao Brito, yang dikenal dengan julukan "Pobista", menunjukkan ambisinya untuk memimpin Renaissance Berkane meraih lebih banyak kesuksesan, seraya menegaskan bahwa penunjukan dirinya melatih tim tersebut merupakan momen yang ia banggakan, dan bahwa tujuannya adalah merayakan gelar-gelar bersama para suporter di akhir musim.

Pobista mengatakan, dalam pernyataan yang dipublikasikan akun resmi klub Renaissance Berkane di Facebook, Selasa: "Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini dan menangani kepelatihan Renaissance Berkane. Kami berharap para pendukung kami mendukung kami sepanjang musim ini."

Pelatih Portugal berusia 56 tahun itu menambahkan: "Saya ingin meraih banyak hal bersama Renaissance Berkane, agar kami bisa merayakannya di akhir musim bersama para suporter kami. Dima Berkane."

Situs El Botola Maroko mengungkap durasi kontrak tersebut, dengan menegaskan bahwa Renaissance Berkane berhasil mendapatkan tanda tangan Pobista hingga tahun 2028, setelah negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan.

Pobista menarik perhatian selama Piala Dunia 2026 setelah membawa Cape Verde melewati babak grup pada partisipasi pertama mereka di ajang Piala Dunia, tim tersebut juga tampil memukau hingga merepotkan Argentina di babak 32 besar sebelum akhirnya rekan-rekan setim Messi menyingkirkan mereka pada detik-detik terakhir dengan susah payah 3-2 dalam babak perpanjangan waktu.