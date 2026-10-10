Jordan Henderson menjalani awal sempurna pada laga starter pertamanya di stadion Chelsea di Liga Primer Inggris, setelah mencetak gol dan menciptakan assist pada menit-menit awal menghadapi Bournemouth.

Henderson membawa Chelsea unggul hanya dua menit setelah laga melawan Bournemouth dimulai pada pekan keenam Liga Primer Inggris, Sabtu, kemudian pada menit berikutnya ia menciptakan gol kedua untuk Morgan Rogers.

Henderson, yang pindah ke Chelsea pada bursa transfer musim panas lalu, mencatatkan rekor pribadi yang langka, yang sebelumnya hanya pernah diraih oleh mantan bintang Liverpool dan Leicester City, Emile Heskey.

Menurut jaringan Opta: "Jordan Henderson mencetak satu gol dan menciptakan satu assist hanya dalam dua menit 29 detik sejak laga Chelsea melawan Bournemouth dimulai. Dalam sejarah Liga Primer Inggris, satu-satunya pemain yang melakukannya lebih cepat darinya adalah Emile Heskey, yang mencetak gol dan menciptakan assist dalam dua menit pertama bersama Leicester City melawan Derby County pada April 1998."

Henderson tidak berhenti sampai di situ, ia kembali mencetak gol dengan kelihaian luar biasa dari sebuah tendangan bebas pada menit ke-70, untuk mencatatkan gol pribadi keduanya di laga tersebut, sekaligus menutup pesta lima gol Chelsea dengan skor 5-1.

Menurut statistik Eurofoot, Henderson (36 tahun) menjadi pemain tertua yang mencetak dua gol dengan seragam Chelsea di Liga Primer Inggris, sejak John Terry mencetaknya pada 2017.

Henderson pindah ke Chelsea musim panas lalu secara gratis, setelah menghabiskan musim lalu di barisan Brentford, dan ia masuk dalam skuad Inggris di Piala Dunia 2026.



