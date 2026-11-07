Pemain Inggris Liam Delap, penyerang Nottingham Forest, memberikan penghormatan kepada bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, di atas puing-puing Manchester City, rival tradisional mantan klubnya Manchester United.

Nottingham Forest menang atas tamunya Manchester City dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Sabtu malam ini, di Stadion City Ground, pada pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Pertandingan ini menyaksikan penampilan gemilang Delap, yang mencetak gol kedua dan ketiga, di mana gol terakhir tampil menakjubkan, setelah ia merebut bola di depan kotak penaltinya sendiri, kemudian melaju dan menerimanya di depan gawang City untuk menjebolnya.

Namun yang lebih menakjubkan bukanlah gol itu sendiri, melainkan apa yang dilakukan penyerang Inggris itu setelah mencetak gol, di mana ia berlari menuju bendera sepak pojok dan merayakannya dengan selebrasi khas bintang Portugal Cristiano Ronaldo.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Selebrasi Delap ala Ronaldo itu datang hanya dua hari setelah bintang Portugal itu mengumumkan pensiun dari sepak bola di level internasional, yang mengindikasikan bahwa penyerang Inggris itu ingin memberikan penghormatan dengan caranya sendiri.

Tak diragukan lagi, penghormatan itu menjadi lebih istimewa setelah datang lewat gol ke gawang Manchester City, rival tradisional Manchester United, klub yang menjadi awal perjalanan Ronaldo menuju takhta sepak bola dunia.

Hal ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Delap, karena ia pernah mengakui dalam sebuah wawancara sebelumnya, pada 2020, bahwa panutannya di lapangan sepak bola adalah Cristiano Ronaldo, bahkan ia menyebutnya sebagai pemain terbaik di dunia.

Perlu diingat bahwa Delap hanya mencetak satu gol sepanjang musim ini, ke gawang Aston Villa, sekitar dua bulan lalu, sebelum brace bersejarahnya ke gawang Manchester City, klub tempat ia memulai karier sepak bolanya.