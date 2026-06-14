Video: Tentara Kerajaan mengalahkan Wydad... dan Raja tersandung di hadapan Tawarka

Tim Kerajaan meraih kemenangan berharga atas lawannya, Wydad Casablanca, dengan skor 2-1 pada Minggu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-24 Liga Profesional Maroko.

Tim militer itu unggul berkat gol yang dicetak oleh pemainnya, Youssef El Fahli, pada menit ke-38.

Al-Wedad gagal menyamakan kedudukan, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Tentara Kerajaan, dengan skor 1-0.

Di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-51, Ahmed Hamoudan memperbesar keunggulan Tentara Kerajaan.

Al-Wedad Al-Baydaoui mendapatkan tendangan penalti, yang dieksekusi dengan sukses oleh Hakim Ziyech pada menit ke-63, mencetak satu-satunya gol untuk Al-Wedad.

Poin Tim Kerajaan kini naik menjadi 48 poin di puncak klasemen Liga Profesional Maroko, sementara poin Wydad Casablanca tetap di 43 poin di posisi keempat.

Dalam pertandingan yang sama, Raja Casablanca tergelincir setelah bermain imbang 1-1 dengan Union Tawarka.

Union Tawarka unggul pada menit ke-58 melalui Yassine Bamo, namun Raja menyamakan kedudukan pada menit ke-84 melalui Bissar Halimi.

Poin Raja kini menjadi 43 di posisi kelima, sedangkan Union Tawarka mengoleksi 21 poin di posisi ke-13.