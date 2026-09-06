Video: "Tentara Bayaran dan Kalian Tidak Akan Keluar", Gelombang Kemarahan Besar di Mestalla Usai Pesta Lima Gol Barcelona

Para pendukung Valencia melampiaskan badai kemarahan besar terhadap segala hal yang berada dalam jangkauan pandangan mereka: pelatih, para pemain, dan tribun VIP.

Kekalahan memalukan 5-0 dari Barcelona mendorong hampir dua ribu pendukung untuk berkumpul di depan pintu masuk utama Stadion Mestalla, sambil meneriakkan kata-kata hinaan dan melontarkan makian kepada dewan direksi, para pemain, dan pelatih.

Menurut surat kabar "Marca", massa yang marah meneriakkan "Kalian tidak akan keluar!", dan menghadapi pintu masuk tribun VIP, sehingga mengharuskan kehadiran kekuatan besar dari petugas Kepolisian Nasional, baik yang berjalan kaki maupun berkuda, untuk memberlakukan pengamanan.

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Teriakan "Peter, pergi sekarang!" terus berlanjut, ditujukan kepada pemegang saham terbesar, serta kepada pelatih Carlos Corberan, dan para pemain dengan ungkapan "Tentara bayaran!" yang sudah tidak asing lagi.

Kehadiran polisi dan cuaca panas, serta tentu saja kelelahan dari situasi itu sendiri, menyebabkan kerumunan berangsur berkurang seiring berjalannya waktu, tanpa insiden apa pun.

Kiat Lim memilih laga melawan Barcelona sebagai kesempatan ideal untuk penampilan perdananya di tribun VIP Stadion Mestalla dalam sebuah pertandingan Liga Spanyol, setelah satu setengah tahun menjabat sebagai presiden klub.

Para pendukung sempat mulai bersemangat sebelum mereka mengetahui bahwa putra pemegang saham terbesar, Peter Lim, akan melakukan penampilan mengejutkan. Namun, begitu kabar itu tersebar pada Minggu pagi, ungkapan "Hari ini adalah harinya" menyebar bak api di jerami di media sosial.









Para pendukung Valencia tidak hanya merasa kesal terhadap tim yang sekali lagi menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka hanya mampu berjuang untuk bertahan (satu poin dalam empat pertandingan), tetapi mereka juga muak dengan penutupan bursa transfer yang keliru, di mana mereka gagal berupaya mendatangkan seorang bek dan seorang penyerang pada hari terakhir, dan mereka merasa bahwa pelatih Carlos Corberan turut bersekongkol dalam manajemen olahraga yang buruk.

Kiat Lim muncul secara tidak biasa di Stadion Mestalla dengan menyamar di dalam bus pemain Valencia, ditemani oleh CEO sepak bola Ron Gourlay, dan direktur umum Javier Solis. Namun, ia tidak bersembunyi di tribun VIP, di mana ia terlihat bercanda dengan Joan Laporta, presiden Barcelona, sebelum pertandingan.

Pada menit keenam, seiring gol Lamine Yamal, sorakan cemoohan mulai terdengar, dan pada menit kesembilan belas, ketika seribu pendukung dari tribun suporter yang memutuskan berunjuk rasa di luar stadion masuk, massa Mestalla meledak di hadapan semua orang: "Carlos, pergi sekarang", "Corberan, mundur", "Dewan direksi, mundur", "Lim, dasar bajingan, keluar dari Mestalla"; "Peter, pergi sekarang", "Mana para rekrutan?", "Besok hari libur"; "Klub sudah tidak ada, hanya jerseinya, para tentara bayaran harus berhenti".

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Jeda minum air dimanfaatkan untuk menyerang Carlos Corberan, yang dicemooh setiap kali ia meninggalkan area teknisnya.

Mereka bahkan mengejek kesalahan para pemainnya dan menepuk tangan untuk itu, dan saat peluit panjang berbunyi, gelombang kemarahan besar pun dimulai, dengan pesan-pesan ancaman ditujukan ke tribun para direktur dan pemain, seperti "Kalian tidak akan keluar!".

Sebagian pendukung sebenarnya sudah meninggalkan kursi mereka pada saat itu, tetapi yang lain menunggu untuk melanjutkan unjuk rasa di jalanan.







