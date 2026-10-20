Suasana setelah laga antara Al Nassr dan Neom berubah menjadi pemandangan kacau, setelah menit-menit yang mengikuti peluit panjang menyaksikan cekcok sengit antara ofisial kedua tim, yang berkembang menjadi serangan fisik, dalam sebuah insiden yang mencuri perhatian dari jalannya pertandingan yang dimenangkan Al Alami dengan satu gol tanpa balas.

Rekaman yang beredar memperlihatkan bentrokan antara seorang ofisial Neom dan seorang ofisial Al Nassr, sebelum ofisial tim yang disebut pertama menendang rekan sejawatnya dari Al Nassr, di tengah situasi tegang di dalam lapangan, sehingga mengharuskan sejumlah orang yang berada di sana turun tangan untuk meredam situasi dan memisahkan kedua pihak, serta mencegah eskalasi.

Insiden itu terjadi setelah pertandingan yang penuh kejutan dan ketat, karena hasilnya hanya ditentukan oleh satu gol semata, sehingga suasana memanas usai laga dalam sebuah pemandangan yang memicu kontroversi, setelah cekcok mulut berubah menjadi gesekan fisik di hadapan lensa para fotografer.

Sejumlah akun di media sosial menyebarkan rekaman yang mendokumentasikan insiden tersebut, di tengah interaksi luas terhadap apa yang terjadi usai pertandingan, sambil menanti penjelasan resmi apa pun terkait seluk-beluk bentrokan itu serta kemungkinan tindakan yang akan diambil atas peristiwa tersebut.

Al Nassr sebelumnya telah memastikan kemenangan dalam laga itu dengan satu gol tanpa balas, yang dicetak pemain Portugal Joao Felix pada menit ke-61, sehingga membawa timnya meraih kemenangan sulit dalam pertandingan pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi, meski banyak peluang yang disia-siakan kedua tim sepanjang laga.

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Al Alami pun menambah koleksi poinnya menjadi 22, sehingga menempati peringkat ketiga di klasemen, selisih dua poin di belakang Al Hilal dan tiga poin dari Al Qadsiah, sementara perolehan poin Neom membeku di angka 16 di peringkat keenam.

Setelah kemenangan atas Neom, Al Nassr bersiap menjalani laga baru menghadapi Al Faisaly pada Jumat 23 Oktober, sebelum menjamu Al Khaleej pada 29 Oktober, kemudian menghadapi Al Hazm di kandang lawan pada 5 November, dalam rangkaian pertandingan di mana mereka berupaya terus mengumpulkan poin dan mengejar tim-tim papan atas.



