Legenda sepak bola Inggris, Alan Shearer, menuduh wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, telah merugikan tim nasional Inggris dalam laga melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu malam ini dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Harry Kane, penyerang Inggris, menerima umpan terobosan yang membuatnya berhadapan satu lawan satu dengan gawang pada menit ke-43, namun ia terjatuh ke tanah setelah mendapat tekel dari kiper Kongo, dan penyerang Inggris itu menuntut agar diberikan tendangan penalti.

Namun, wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, mengabaikan tuntutan Kane, dan menunjuk dengan tangannya bahwa bintang Bayern Munich itu sengaja terjatuh untuk mendapatkan tendangan penalti.

Keputusan Makhadma juga memicu kemarahan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, di pinggir lapangan.

"Ada kontak fisik, tidak diragukan lagi. Bagi saya, ini jelas penalti," kata Sherer melalui BBC.

Penyerang dengan rekor gol terbanyak di Liga Premier itu menambahkan: “Mungkin Harry Kane sedikit berlebihan saat terjatuh, tetapi kiper itu melompat ke arahnya dan kedua tangannya menghalangi jalannya. Jika kiper memutuskan untuk keluar dengan cara yang begitu agresif sambil mengulurkan tangannya, maka penyerang berhak sepenuhnya untuk melakukan kontak dengannya dan terjatuh di dalam kotak penalti.”